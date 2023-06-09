https://ria.ru/20230609/elektromobili-1877225178.html

"ПСБ Лизинг": клиенты стали в 1,5 раза чаще интересоваться электромобилями

"ПСБ Лизинг": клиенты стали в 1,5 раза чаще интересоваться электромобилями - РИА Новости, 09.06.2023

"ПСБ Лизинг": клиенты стали в 1,5 раза чаще интересоваться электромобилями

"ПСБ Лизинг" констатирует, что в этом году по сравнению с прошлым годом клиенты стали в 1,5 раза чаще интересоваться электромобилями.Как сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:37

2023-06-09T14:37

2023-06-09T14:37

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. "ПСБ Лизинг" констатирует, что в этом году по сравнению с прошлым годом клиенты стали в 1,5 раза чаще интересоваться электромобилями.Как сообщает пресс-служба банка, положительной динамике способствовало включение электрокаров в механизм Минпромторга по льготному лизингу авто.В рамках программы льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга РФ государство предоставляет субсидию в размере до 625 тысяч рублей на покупку нового легкового автомобиля отечественного производства."ПСБ Лизинг", в частности, успешно реализовала сделки на поставку электромобилей отечественного производства Evolute i-JOY в Республике Крым. Автомобили будут выполнять бизнес-задачи на территории региона.С начала 2023 года "ПСБ Лизинг" предоставил всего около 300 автомобилей на сумму более 1 миллиарда рублей по льготной программе Минпромторга.

https://ria.ru/20230511/psb-1870999092.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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