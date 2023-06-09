"ПСБ Лизинг": клиенты стали в 1,5 раза чаще интересоваться электромобилями
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. "ПСБ Лизинг" констатирует, что в этом году по сравнению с прошлым годом клиенты стали в 1,5 раза чаще интересоваться электромобилями.
Как сообщает пресс-служба банка, положительной динамике способствовало включение электрокаров в механизм Минпромторга по льготному лизингу авто.
Как сообщает пресс-служба банка, положительной динамике способствовало включение электрокаров в механизм Минпромторга по льготному лизингу авто.
В рамках программы льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга РФ государство предоставляет субсидию в размере до 625 тысяч рублей на покупку нового легкового автомобиля отечественного производства.
"ПСБ Лизинг", в частности, успешно реализовала сделки на поставку электромобилей отечественного производства Evolute i-JOY в Республике Крым. Автомобили будут выполнять бизнес-задачи на территории региона.
С начала 2023 года "ПСБ Лизинг" предоставил всего около 300 автомобилей на сумму более 1 миллиарда рублей по льготной программе Минпромторга.