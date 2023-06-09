https://ria.ru/20230609/elektrichestvo-1877325985.html

В Новой Каховке восстановили электроснабжение

В Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.06.2023

В Новой Каховке восстановили электроснабжение

Новая Каховка, в которой сошла вода и сегодня восстановлено энергоснабжение, возвращается к жизни после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:06

2023-06-09T21:06

2023-06-09T21:06

специальная военная операция на украине

жкх

новая каховка

херсонская область

андрей алексеенко

владимир путин

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Новая Каховка, в которой сошла вода и сегодня восстановлено энергоснабжение, возвращается к жизни после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Комиссии по оценке ущерба завтра начнут работу в зоне ЧС, в частности в Новой Каховке и тех поселках, где сошла вода, сообщил ранее Алексеенко. "Сегодня днем удалось восстановить энергоснабжение в Новой Каховке. Она возвращается к жизни. Основной упор теперь на инженерную разведку и обеззараживание территорий, источников воды и коммуникаций, утилизацию павших животных", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По данным экстренных служб на утро пятницы, в зонах затопления остаются свыше 22,2 тысячи жилых домов. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

новая каховка

херсонская область

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жкх, новая каховка, херсонская область , андрей алексеенко, владимир путин, россия, происшествия