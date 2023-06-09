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В Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.06.2023
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21:06 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/elektrichestvo-1877325985.html
В Новой Каховке восстановили электроснабжение
В Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.06.2023
В Новой Каховке восстановили электроснабжение
Новая Каховка, в которой сошла вода и сегодня восстановлено энергоснабжение, возвращается к жизни после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:06
2023-06-09T21:06
специальная военная операция на украине
жкх
новая каховка
херсонская область
андрей алексеенко
владимир путин
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Новая Каховка, в которой сошла вода и сегодня восстановлено энергоснабжение, возвращается к жизни после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Комиссии по оценке ущерба завтра начнут работу в зоне ЧС, в частности в Новой Каховке и тех поселках, где сошла вода, сообщил ранее Алексеенко. "Сегодня днем удалось восстановить энергоснабжение в Новой Каховке. Она возвращается к жизни. Основной упор теперь на инженерную разведку и обеззараживание территорий, источников воды и коммуникаций, утилизацию павших животных", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По данным экстренных служб на утро пятницы, в зонах затопления остаются свыше 22,2 тысячи жилых домов. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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жкх, новая каховка, херсонская область , андрей алексеенко, владимир путин, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Новая Каховка, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Владимир Путин, Россия, Происшествия
В Новой Каховке восстановили электроснабжение

Алексеенко: в Новой Каховке восстановили электроснабжение после ЧП на Каховской ГЭС

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Новая Каховка, в которой сошла вода и сегодня восстановлено энергоснабжение, возвращается к жизни после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Комиссии по оценке ущерба завтра начнут работу в зоне ЧС, в частности в Новой Каховке и тех поселках, где сошла вода, сообщил ранее Алексеенко.
"Сегодня днем удалось восстановить энергоснабжение в Новой Каховке. Она возвращается к жизни. Основной упор теперь на инженерную разведку и обеззараживание территорий, источников воды и коммуникаций, утилизацию павших животных", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По данным экстренных служб на утро пятницы, в зонах затопления остаются свыше 22,2 тысячи жилых домов.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХНовая КаховкаХерсонская областьАндрей АлексеенкоВладимир ПутинРоссияПроисшествия
 
 
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