https://ria.ru/20230609/ekspozitsiya-1877119460.html

Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона

Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона - РИА Новости, 09.06.2023

Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона

Экспозиция Амурской области на Восточном экономическом форуме-2023 будет посвящена 165-летию области, на ней представят весь исторический путь – от... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:41

2023-06-09T06:41

2023-06-09T06:41

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

восточный экономический форум (вэф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. Экспозиция Амурской области на Восточном экономическом форуме-2023 будет посвящена 165-летию области, на ней представят весь исторический путь – от казаков-поселенцев до космодрома Восточный, сообщил губернатор Василий Орлов. На заседании совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе он рассказал, что регион начал готовиться к ВЭФ-2023 года с сентября прошлого года. "Сразу, как только завершился ВЭФ-2022, мы стали готовиться к следующему форуму. Наша экспозиция будет посвящена 165-летию области. На экспозиции будет представлен весь исторический путь развития нашего региона – от казаков-поселенцев до космодрома "Восточный". Всё будет очень интересно", - приводит слова Орлова правительство Амурской области. Как обозначил полпред, в этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка ВЭФ будет сфокусирована на вызовах нового времени. Среди ключевых вопросов – сотрудничество с дружественными странами, вывоз российской продукции на дружественные рынки, интеграция платежных инфраструктур, конкуренция за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие и его угрозы, ход работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей. Особое внимание на ВЭФ-2023 планируется уделить теме патриотизма как основы и фундамента суверенитета и поддержке СВО. В рамках нулевого дня предложено провести форум "Дальний Восток – Донбассу: общая история, общее будущее, общая Победа!". На него будут приглашены руководители новых регионов, участники СВО, дальневосточники, работающие на оборонных предприятиях, волонтеры и все, кто неравнодушен к судьбе России, кто деятельно приближает Победу нашей страны. "Мы будем создавать территорию опережающего развития "Патриотическая". И название у нее неслучайно. В слове "патриотизм" во многом зашита частичка будущего нашей страны. Почему-то мы эту тему забыли. Я жил в Советском Союзе, в котором слово "патриотизм" впитывалось с молоком. Любить Родину было чем-то самим собой разумеющимся. Сейчас почему-то это стали забывать и забывать напрасно. Если нет поддержки страны, нет ее суверенного развития, то все люди становятся немножко рабами. Я лично не готов", – заявил вице-премьер.

https://realty.ria.ru/20230518/khabarovsk-1872676578.html

https://ria.ru/20230515/torgovlya-1871729312.html

https://ria.ru/20230519/yarovaya-1872970543.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, россия, василий орлов (губернатор), восточный экономический форум (вэф), общество