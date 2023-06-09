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Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона - РИА Новости, 09.06.2023
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06:41 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ekspozitsiya-1877119460.html
Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона
Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона - РИА Новости, 09.06.2023
Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона
Экспозиция Амурской области на Восточном экономическом форуме-2023 будет посвящена 165-летию области, на ней представят весь исторический путь – от... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:41
2023-06-09T06:41
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
восточный экономический форум (вэф)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. Экспозиция Амурской области на Восточном экономическом форуме-2023 будет посвящена 165-летию области, на ней представят весь исторический путь – от казаков-поселенцев до космодрома Восточный, сообщил губернатор Василий Орлов. На заседании совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе он рассказал, что регион начал готовиться к ВЭФ-2023 года с сентября прошлого года. "Сразу, как только завершился ВЭФ-2022, мы стали готовиться к следующему форуму. Наша экспозиция будет посвящена 165-летию области. На экспозиции будет представлен весь исторический путь развития нашего региона – от казаков-поселенцев до космодрома "Восточный". Всё будет очень интересно", - приводит слова Орлова правительство Амурской области. Как обозначил полпред, в этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка ВЭФ будет сфокусирована на вызовах нового времени. Среди ключевых вопросов – сотрудничество с дружественными странами, вывоз российской продукции на дружественные рынки, интеграция платежных инфраструктур, конкуренция за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие и его угрозы, ход работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей. Особое внимание на ВЭФ-2023 планируется уделить теме патриотизма как основы и фундамента суверенитета и поддержке СВО. В рамках нулевого дня предложено провести форум "Дальний Восток – Донбассу: общая история, общее будущее, общая Победа!". На него будут приглашены руководители новых регионов, участники СВО, дальневосточники, работающие на оборонных предприятиях, волонтеры и все, кто неравнодушен к судьбе России, кто деятельно приближает Победу нашей страны. "Мы будем создавать территорию опережающего развития "Патриотическая". И название у нее неслучайно. В слове "патриотизм" во многом зашита частичка будущего нашей страны. Почему-то мы эту тему забыли. Я жил в Советском Союзе, в котором слово "патриотизм" впитывалось с молоком. Любить Родину было чем-то самим собой разумеющимся. Сейчас почему-то это стали забывать и забывать напрасно. Если нет поддержки страны, нет ее суверенного развития, то все люди становятся немножко рабами. Я лично не готов", – заявил вице-премьер.
https://realty.ria.ru/20230518/khabarovsk-1872676578.html
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амурская область, россия, василий орлов (губернатор), восточный экономический форум (вэф), общество
Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор), Восточный экономический форум (ВЭФ), Общество
Экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона

Губернатор Орлов: экспозиция Приамурья на ВЭФ-2023 будет посвящена 165-летию региона

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. Экспозиция Амурской области на Восточном экономическом форуме-2023 будет посвящена 165-летию области, на ней представят весь исторический путь – от казаков-поселенцев до космодрома Восточный, сообщил губернатор Василий Орлов.
На заседании совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе он рассказал, что регион начал готовиться к ВЭФ-2023 года с сентября прошлого года.
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18 мая, 16:25
"Сразу, как только завершился ВЭФ-2022, мы стали готовиться к следующему форуму. Наша экспозиция будет посвящена 165-летию области. На экспозиции будет представлен весь исторический путь развития нашего региона – от казаков-поселенцев до космодрома "Восточный". Всё будет очень интересно", - приводит слова Орлова правительство Амурской области.
Как обозначил полпред, в этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка ВЭФ будет сфокусирована на вызовах нового времени. Среди ключевых вопросов – сотрудничество с дружественными странами, вывоз российской продукции на дружественные рынки, интеграция платежных инфраструктур, конкуренция за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие и его угрозы, ход работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.
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Особое внимание на ВЭФ-2023 планируется уделить теме патриотизма как основы и фундамента суверенитета и поддержке СВО. В рамках нулевого дня предложено провести форум "Дальний Восток – Донбассу: общая история, общее будущее, общая Победа!". На него будут приглашены руководители новых регионов, участники СВО, дальневосточники, работающие на оборонных предприятиях, волонтеры и все, кто неравнодушен к судьбе России, кто деятельно приближает Победу нашей страны.
"Мы будем создавать территорию опережающего развития "Патриотическая". И название у нее неслучайно. В слове "патриотизм" во многом зашита частичка будущего нашей страны. Почему-то мы эту тему забыли. Я жил в Советском Союзе, в котором слово "патриотизм" впитывалось с молоком. Любить Родину было чем-то самим собой разумеющимся. Сейчас почему-то это стали забывать и забывать напрасно. Если нет поддержки страны, нет ее суверенного развития, то все люди становятся немножко рабами. Я лично не готов", – заявил вице-премьер.
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Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Восточный экономический форум (ВЭФ)Общество
 
 
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