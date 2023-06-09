https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877207121.html

ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза

ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза - РИА Новости, 09.06.2023

ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза

Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:45

2023-06-09T13:45

2023-06-09T15:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка. "Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий", — отмечает регулятор.При этом в Центробанке добавили, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Этому способствует ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли, а также состояние рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум, а на фоне частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Поэтому рост производительности труда может отставать от роста реальных зарплат.В этих условиях Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции. По прогнозу регулятора, в этом году инфляция составит 4,5-6,5 процента, а в следующем вернется к четырем процентам.На сегодняшнем заседании ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5 процента годовых.По итогам 2023 года ЦБ ожидает роста экономики в диапазоне от 0,5 процента до двух процентов, а Минэкономразвития — 1,2 процента. Как предполагается, основной вклад в это обеспечит восстановление потребительского спроса.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)