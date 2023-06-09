Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 09.06.2023 (обновлено: 15:11 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877207121.html
ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза
ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза - РИА Новости, 09.06.2023
ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза
Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:45
2023-06-09T15:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка. &quot;Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий&quot;, — отмечает регулятор.При этом в Центробанке добавили, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Этому способствует ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли, а также состояние рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум, а на фоне частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Поэтому рост производительности труда может отставать от роста реальных зарплат.В этих условиях Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции. По прогнозу регулятора, в этом году инфляция составит 4,5-6,5 процента, а в следующем вернется к четырем процентам.На сегодняшнем заседании ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5 процента годовых.По итогам 2023 года ЦБ ожидает роста экономики в диапазоне от 0,5 процента до двух процентов, а Минэкономразвития — 1,2 процента. Как предполагается, основной вклад в это обеспечит восстановление потребительского спроса.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза

ЦБ: экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагал апрельский прогноз

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка.
«

"Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий", — отмечает регулятор.

При этом в Центробанке добавили, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Этому способствует ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли, а также состояние рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум, а на фоне частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. Поэтому рост производительности труда может отставать от роста реальных зарплат.
В этих условиях Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции. По прогнозу регулятора, в этом году инфляция составит 4,5-6,5 процента, а в следующем вернется к четырем процентам.
На сегодняшнем заседании ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5 процента годовых.
По итогам 2023 года ЦБ ожидает роста экономики в диапазоне от 0,5 процента до двух процентов, а Минэкономразвития — 1,2 процента. Как предполагается, основной вклад в это обеспечит восстановление потребительского спроса.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала