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В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году - РИА Новости, 09.06.2023
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20:33 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/dorogi-1877322401.html
В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году
В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году - РИА Новости, 09.06.2023
В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году
В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году, общий объем восстановительных работ на дорожной сети, запланированных на этот год в ДНР, составляет... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:33
2023-06-09T20:33
донецкая народная республика
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году, общий объем восстановительных работ на дорожной сети, запланированных на этот год в ДНР, составляет порядка 370 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса ДНР. "В 2023 году запланирован ремонт и восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети общей протяженностью 369,547 км, в том числе: автомобильные дороги общего пользования 254,222 км, улично-дорожная сеть г. Мариуполя 69,880 км, участки дорог в направлении к пунктам пропуска 44,950 км. Общий процент выполнения по данным объектам составляет более 40%", - говорится в сообщении пресс-службы. За счёт регионов, шефствующих над освобождёнными территориями, будут отремонтированы дороги в 18 административных единицах ДНР, сообщили в минтрансе ДНР. Регионы-шефы уже выполнили 34% от запланированных работ по ремонту дорожной сети.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, мариуполь, россия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия
В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году

Минтранс ДНР: в Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе
Вид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году, общий объем восстановительных работ на дорожной сети, запланированных на этот год в ДНР, составляет порядка 370 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса ДНР.
"В 2023 году запланирован ремонт и восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети общей протяженностью 369,547 км, в том числе: автомобильные дороги общего пользования 254,222 км, улично-дорожная сеть г. Мариуполя 69,880 км, участки дорог в направлении к пунктам пропуска 44,950 км. Общий процент выполнения по данным объектам составляет более 40%", - говорится в сообщении пресс-службы.
За счёт регионов, шефствующих над освобождёнными территориями, будут отремонтированы дороги в 18 административных единицах ДНР, сообщили в минтрансе ДНР. Регионы-шефы уже выполнили 34% от запланированных работ по ремонту дорожной сети.
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Донецкая Народная РеспубликаМариупольРоссия
 
 
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