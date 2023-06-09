https://ria.ru/20230609/dorogi-1877322401.html

В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году

В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году - РИА Новости, 09.06.2023

В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году

В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году, общий объем восстановительных работ на дорожной сети, запланированных на этот год в ДНР, составляет... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:33

2023-06-09T20:33

2023-06-09T20:33

донецкая народная республика

мариуполь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875262958_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_31610ee7cd08b9e6d0380e3bc9556024.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. В Мариуполе построят около 70 километров дорог в 2023 году, общий объем восстановительных работ на дорожной сети, запланированных на этот год в ДНР, составляет порядка 370 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса ДНР. "В 2023 году запланирован ремонт и восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети общей протяженностью 369,547 км, в том числе: автомобильные дороги общего пользования 254,222 км, улично-дорожная сеть г. Мариуполя 69,880 км, участки дорог в направлении к пунктам пропуска 44,950 км. Общий процент выполнения по данным объектам составляет более 40%", - говорится в сообщении пресс-службы. За счёт регионов, шефствующих над освобождёнными территориями, будут отремонтированы дороги в 18 административных единицах ДНР, сообщили в минтрансе ДНР. Регионы-шефы уже выполнили 34% от запланированных работ по ремонту дорожной сети.

https://ria.ru/20230609/azovstal-1877118257.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, мариуполь, россия