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В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове - РИА Новости, 09.06.2023
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22:12 09.06.2023 (обновлено: 22:31 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/delo-1877331005.html
В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове
В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове - РИА Новости, 09.06.2023
В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове
Следователи завели уголовное дело на мужчину, с разбега ударившего девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:12
2023-06-09T22:31
краснодар
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР , 9 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину, с разбега ударившего девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, сообщили в СУСК по региону. По данным пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел в среду во дворе краснодарской многоэтажки на улице Пономаренко. В правоохранительные органы обратился отец девятилетнего мальчика. Он сообщил, что неизвестный ударил его ребенка по голове на детской площадке. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу для обследования. Сотрудники полиции организовали проверку. "В отношении 40-летнего местного жителя, напавшего на малолетнего ребенка на детской площадке в Краснодаре, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый доставлен в территориальный следственный отдел. Ранее в телеграм-канале "Краснодар край" появились кадры нападения на мальчика: мужчина набросился на него с разбега, ребенок отлетел и упал. По сообщению очевидцев, нападавший - это отец одного из гулявших детей. В результате удара у девятилетнего мальчика вылетели слуховые аппараты и было повреждено ухо.
https://ria.ru/20230605/rebenok-1876171810.html
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краснодар, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Краснодар, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове

В Краснодаре завели дело на мужчину, ударившего мальчика в голову на детской площадке

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР , 9 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину, с разбега ударившего девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, сообщили в СУСК по региону.
По данным пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел в среду во дворе краснодарской многоэтажки на улице Пономаренко. В правоохранительные органы обратился отец девятилетнего мальчика. Он сообщил, что неизвестный ударил его ребенка по голове на детской площадке. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу для обследования. Сотрудники полиции организовали проверку.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа
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"В отношении 40-летнего местного жителя, напавшего на малолетнего ребенка на детской площадке в Краснодаре, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый доставлен в территориальный следственный отдел.
Ранее в телеграм-канале "Краснодар край" появились кадры нападения на мальчика: мужчина набросился на него с разбега, ребенок отлетел и упал. По сообщению очевидцев, нападавший - это отец одного из гулявших детей. В результате удара у девятилетнего мальчика вылетели слуховые аппараты и было повреждено ухо.
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