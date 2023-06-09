https://ria.ru/20230609/delo-1877331005.html

В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове

В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове - РИА Новости, 09.06.2023

В Краснодаре СК завел дело на мужчину, ударившего мальчика по голове

Следователи завели уголовное дело на мужчину, с разбега ударившего девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T22:12

2023-06-09T22:12

2023-06-09T22:31

краснодар

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОДАР , 9 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину, с разбега ударившего девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, сообщили в СУСК по региону. По данным пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел в среду во дворе краснодарской многоэтажки на улице Пономаренко. В правоохранительные органы обратился отец девятилетнего мальчика. Он сообщил, что неизвестный ударил его ребенка по голове на детской площадке. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу для обследования. Сотрудники полиции организовали проверку. "В отношении 40-летнего местного жителя, напавшего на малолетнего ребенка на детской площадке в Краснодаре, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый доставлен в территориальный следственный отдел. Ранее в телеграм-канале "Краснодар край" появились кадры нападения на мальчика: мужчина набросился на него с разбега, ребенок отлетел и упал. По сообщению очевидцев, нападавший - это отец одного из гулявших детей. В результате удара у девятилетнего мальчика вылетели слуховые аппараты и было повреждено ухо.

https://ria.ru/20230605/rebenok-1876171810.html

https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html

краснодар

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краснодар, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия