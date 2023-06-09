Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/defitsit-1877243097.html
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра в конце мая, но только 60 тысяч из них тяжелые, пишет... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:17
2023-06-09T15:17
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра в конце мая, но только 60 тысяч из них тяжелые, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, добавляя, что европейские склады "давно опустели до аварийных запасов". "За последние два с половиной месяца европейцы отправили на Украину около 160 тысяч минометных снарядов, но не более 60 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, которые они обещали с такой оглаской. Однако потребность Украины в этих снарядах составляет не менее 120 тысяч в месяц", - отмечает газета. По информации издания, ЕС поставляет ограниченное количество тяжелых боеприпасов, поскольку европейские склады "давно опустели до аварийных запасов". В конце марта Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов Украине на ближайшие 12 месяцев на 2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину

Süddeutsche Zeitung: ЕС поставил Киеву только 60 тысяч тяжелых боеприпасов из-за дефицита

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра в конце мая, но только 60 тысяч из них тяжелые, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, добавляя, что европейские склады "давно опустели до аварийных запасов".
"За последние два с половиной месяца европейцы отправили на Украину около 160 тысяч минометных снарядов, но не более 60 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, которые они обещали с такой оглаской. Однако потребность Украины в этих снарядах составляет не менее 120 тысяч в месяц", - отмечает газета.
По информации издания, ЕС поставляет ограниченное количество тяжелых боеприпасов, поскольку европейские склады "давно опустели до аварийных запасов".
В конце марта Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов Украине на ближайшие 12 месяцев на 2 миллиарда евро.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В НАТО запланировали войну с Россией
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала