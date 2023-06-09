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СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра в конце мая, но только 60 тысяч из них тяжелые, пишет... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:17
2023-06-09T15:17
2023-06-09T15:17
специальная военная операция на украине
украина
киев
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жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
нато
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину 220 тысяч боеприпасов разного калибра в конце мая, но только 60 тысяч из них тяжелые, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, добавляя, что европейские склады "давно опустели до аварийных запасов". "За последние два с половиной месяца европейцы отправили на Украину около 160 тысяч минометных снарядов, но не более 60 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, которые они обещали с такой оглаской. Однако потребность Украины в этих снарядах составляет не менее 120 тысяч в месяц", - отмечает газета. По информации издания, ЕС поставляет ограниченное количество тяжелых боеприпасов, поскольку европейские склады "давно опустели до аварийных запасов". В конце марта Боррель сообщил, что страны ЕС согласовали поставку одного миллиона единиц боеприпасов Украине на ближайшие 12 месяцев на 2 миллиарда евро.
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украина, киев, россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ: у ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину
Süddeutsche Zeitung: ЕС поставил Киеву только 60 тысяч тяжелых боеприпасов из-за дефицита