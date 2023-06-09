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Расходы бюджета МО в прошлом году составили 910 млрд рублей

Расходы бюджета МО в прошлом году составили 910 млрд рублей - РИА Новости, 09.06.2023

Расходы бюджета МО в прошлом году составили 910 млрд рублей

По итогам 2022 года расходы бюджета Московской области составили 910 млрд рублей. В министерстве экономики и финансов Московской области отметили, что расходы... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:14

2023-06-09T17:14

2023-06-09T17:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По итогам 2022 года расходы бюджета Московской области составили 910 млрд рублей. В министерстве экономики и финансов Московской области отметили, что расходы бюджета на реализацию 19 госпрограмм были исполнены в объеме 897,3 млрд рублей. Это составляет 96,8% от плана, по сравнению с 2021 годом увеличение составило 189,3 млрд, сообщил телеканал "360".В прошлом году в МО на здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную политику направили 471 млрд рублей. Больше всего расходов было по содержанию школ, детских садов и других социальных учреждений.Также в прошлом году в два раза выросли расходы на капитальный ремонт и покупку медицинской техники – до 20,8 млрд рублей. На обновление школ и детских садов ушло 12,7 млрд.В Подмосковье за это время также закупили свыше 4,5 тыс. единиц медицинской техники, 100 автомобилей скорой помощи, отремонтировали 79 учреждений здравоохранения, 67 школ и 15 детских садов.Также за 2022 год вдвое увеличились расходы на региональные доплаты к пенсии и новые меры поддержки. Среди них денежные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, оказание помощи жителям новых субъектов России, военным и их семьям, льготный проезд на коммерческих маршрутах."В целом в 2022 году в Московской области социальную поддержку получили 109 категорий граждан, или более 2,5 млн человек", – отметила глава министерства Наталия Масленкина.Она добавила, что в 2022 году 60 млрд рублей выделили на строительство и реконструкцию более 170 социальных объектов. Более чем в 1,5 раза выросли расходы на финансирование дорожной инфраструктуры. Деньги пошли на транспортное обслуживание, поддержку предприятий, льготный проезд. Свыше 22 млрд ушло на обновление общественного транспорта и покупку 1373 автобусов. Также в прошлом году построили шесть пешеходных переходов через железнодорожные пути и автовокзал в Бронницах.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)