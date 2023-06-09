https://ria.ru/20230609/borrel-1877147084.html

Член Общественной палаты сравнил Борреля с "адвокатом дьявола"

Член Общественной палаты сравнил Борреля с "адвокатом дьявола" - РИА Новости, 09.06.2023

Член Общественной палаты сравнил Борреля с "адвокатом дьявола"

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, своим... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:43

2023-06-09T10:43

2023-06-09T10:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

жозеп боррель

александр малькевич

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, своим односторонним призывом к России о прекращении огня в Херсонской области осуществляет дипломатическое прикрытие агрессии украинских войск, выступая "адвокатом дьявола". Ранее Боррель призвал Россию немедленно прекратить огонь в Херсонской области, поскольку обстрелы мешают эвакуации мирных жителей. В то же время, в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань. По его словам, погибли два человека, в том числе беременная женщина. "Очередное дно так называемой европейской дипломатии пробито. В данном случае Боррель выступает адвокатом дьявола и совершенно этого не стесняется. Он мог бы призвать Украину не обстреливать, он мог бы призвать все стороны заключить некое "огневое перемирие" на два-три дня - на период эвакуации людей. Но задача у него стоит совершенно другая", - сказал РИА Новости Малькевич. По его словам, фактически Боррель призывает Россию прекратить защищать своих жителей от обстрелов и атак украинских войск на херсонском направлении. "В данном случае, осуществляя дипломатическое прикрытие, Боррель стремится обеспечить как минимум группам украинских ДРГ возможность проникнуть на территорию левого берега Днепра. Фактически Боррель потерял все остатки стыда и участвует в подготовке террористического нападения и проникновения террористов в Херсонскую область", - подчеркнул Малькевич.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , жозеп боррель, александр малькевич, украина, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр