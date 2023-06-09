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СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня - РИА Новости, 09.06.2023
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18:11 09.06.2023 (обновлено: 18:25 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/blinken-1877300227.html
СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня
СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня может посетить Пекин, чтобы встретиться с главой МИД и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином, передает агентство... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:11
2023-06-09T18:25
пекин
китай
энтони блинкен
си цзиньпин
майк помпео
сша
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня может посетить Пекин, чтобы встретиться с главой МИД и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.Ранее издание Politico сообщало, что Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе. Его поездка, если состоится, станет визитом самого высокого уровня в двусторонних отношениях с 2018 года, когда в Пекине побывал занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео."Ожидается, что Блинкен будет в Пекине 18 июня для встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками, в том числе министром иностранных дел... и, возможно, Си Цзиньпином", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230607/kitay-1876640280.html
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пекин, китай, энтони блинкен, си цзиньпин, майк помпео, сша
Пекин, Китай, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Майк Помпео, США
СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня

AP: Блинкен может встретиться с главой МИД Китая, и, возможно, Си Цзиньпином 18 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня может посетить Пекин, чтобы встретиться с главой МИД и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.
Ранее издание Politico сообщало, что Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе. Его поездка, если состоится, станет визитом самого высокого уровня в двусторонних отношениях с 2018 года, когда в Пекине побывал занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео.
"Ожидается, что Блинкен будет в Пекине 18 июня для встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками, в том числе министром иностранных дел... и, возможно, Си Цзиньпином", - говорится в сообщении агентства.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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ПекинКитайЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинМайк ПомпеоСША
 
 
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