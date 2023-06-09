https://ria.ru/20230609/blinken-1877116469.html

Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ

Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2023

Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с рабочим графиком РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T05:07

2023-06-09T05:07

2023-06-09T05:08

в мире

китай

сша

энтони блинкен

politico

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с рабочим графиком главы американской дипломатии. Визит в Пекин, по их данным, состоится по завершении продолжающейся поездки Блинкена в Саудовскую Аравию. Госсекретарь планировал посетить КНР в феврале, но отложил визит из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек США и был сбит над Атлантическим океаном. Поездка Блинкена, если состоится, станет визитом самого высокого уровня в двусторонних отношениях с 2018 года, когда в Пекине побывал занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео.

https://ria.ru/20230603/prava-1875993212.html

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китай

сша

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в мире, китай, сша, энтони блинкен, politico