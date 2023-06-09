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Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2023
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05:07 09.06.2023 (обновлено: 05:08 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/blinken-1877116469.html
Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ
Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2023
Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с рабочим графиком РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:07
2023-06-09T05:08
в мире
китай
сша
энтони блинкен
politico
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с рабочим графиком главы американской дипломатии. Визит в Пекин, по их данным, состоится по завершении продолжающейся поездки Блинкена в Саудовскую Аравию. Госсекретарь планировал посетить КНР в феврале, но отложил визит из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек США и был сбит над Атлантическим океаном. Поездка Блинкена, если состоится, станет визитом самого высокого уровня в двусторонних отношениях с 2018 года, когда в Пекине побывал занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео.
https://ria.ru/20230603/prava-1875993212.html
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в мире, китай, сша, энтони блинкен, politico
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен, Politico
Блинкен может вскоре посетить Китай, пишут СМИ

Politico: Блинкен может посетить Китай уже на следующей неделе

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с рабочим графиком главы американской дипломатии.
Визит в Пекин, по их данным, состоится по завершении продолжающейся поездки Блинкена в Саудовскую Аравию.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Блинкен заявил, что США продолжат защищать права человека в Китае и мире
3 июня, 20:10
Госсекретарь планировал посетить КНР в феврале, но отложил визит из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек США и был сбит над Атлантическим океаном.
Поездка Блинкена, если состоится, станет визитом самого высокого уровня в двусторонних отношениях с 2018 года, когда в Пекине побывал занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
"Это бесчеловечно". Блинкена пристыдили за его заявление о Путине
7 июня, 22:43
 
В миреКитайСШАЭнтони БлинкенPolitico
 
 
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