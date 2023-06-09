https://ria.ru/20230609/blagoustroystvo-1877139494.html
На севере Москвы началось благоустройство у станции метро "Яхромская"
На севере Москвы началось благоустройство у станции метро "Яхромская" - РИА Новости, 09.06.2023
На севере Москвы началось благоустройство у станции метро "Яхромская"
Работы по благоустройству территории возле станции метро "Яхромская" стартовали на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:15
2023-06-09T10:15
2023-06-09T10:15
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
московский метрополитен
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции метро "Яхромская" стартовали на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле станции метро "Яхромская" на севере столицы… Основные работы возле станции метро "Яхромская" планируется выполнить в этом году, полностью благоустройство завершат летом 2024 года", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, заммэра отметил, что главной задачей проекта является улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. По предварительным расчетам, поток пешеходов может составить до 180 тысяч человек в сутки. "Поэтому важно сделать удобные подходы и подъезды к объекту, обеспечить безопасность пешеходов. В границы работ вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Отмечается, что в настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность инженерных коммуникаций. "В рамках проекта заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим современные энергоэффективные фонари и дополнительные светофоры, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем четыре остановочных павильона с зарядными слотами, проведем озеленение", - сообщил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе сделают прогулочно-видовую зону с дорожками из экологического покрытия, небольшими холмами и цветниками.
https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876915739.html
https://ria.ru/20230606/sviblovo-1876406977.html
https://ria.ru/20230602/blagoustroystvo-1875707410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, московский метрополитен
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Московский метрополитен
На севере Москвы началось благоустройство у станции метро "Яхромская"
Заммэра Бирюков: стартовало благоустройство у станции метро "Яхромская" на севере Москвы
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции метро "Яхромская" стартовали на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле станции метро "Яхромская" на севере столицы… Основные работы возле станции метро "Яхромская" планируется выполнить в этом году, полностью благоустройство завершат летом 2024 года", - рассказали в пресс-службе.
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В свою очередь, заммэра отметил, что главной задачей проекта является улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. По предварительным расчетам, поток пешеходов может составить до 180 тысяч человек в сутки.
«
"Поэтому важно сделать удобные подходы и подъезды к объекту, обеспечить безопасность пешеходов. В границы работ вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
Отмечается, что в настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность инженерных коммуникаций.
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«
"В рамках проекта заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим современные энергоэффективные фонари и дополнительные светофоры, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем четыре остановочных павильона с зарядными слотами, проведем озеленение", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе сделают прогулочно-видовую зону с дорожками из экологического покрытия, небольшими холмами и цветниками.
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