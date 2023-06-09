https://ria.ru/20230609/berdyansk-1877256119.html

СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске

СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 09.06.2023

СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске

Управление СК РФ по Запорожской области завело дела о теракте и незаконной перевозке взрывчатки по факту взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:57

2023-06-09T15:57

2023-06-09T15:57

запорожская область

бердянск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 июн - РИА Новости. Управление СК РФ по Запорожской области завело дела о теракте и незаконной перевозке взрывчатки по факту взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре Бердянска, сообщает ведомство на сайте. Примерно в 17.40 около дома №15 на Северной улице в Бердянске взорвался и загорелся автомобиль, сообщали накануне оперативные службы региона. Никто не пострадал, предварительной причиной было названо нарушение при установке в машине газового оборудования. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре Бердянска по статьям ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ", - сообщили в ведомстве. По версии следствия, вечером 8 июня возле многоквартирного жилого дома "произошел взрыв автомобиля и его дальнейшее возгорание". Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления. "По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, очевидцы происшествия допрошены в качестве свидетелей", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877188038.html

запорожская область

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия