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СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 09.06.2023
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15:57 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/berdyansk-1877256119.html
СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске
СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске - РИА Новости, 09.06.2023
СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске
Управление СК РФ по Запорожской области завело дела о теракте и незаконной перевозке взрывчатки по факту взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:57
2023-06-09T15:57
запорожская область
бердянск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 июн - РИА Новости. Управление СК РФ по Запорожской области завело дела о теракте и незаконной перевозке взрывчатки по факту взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре Бердянска, сообщает ведомство на сайте. Примерно в 17.40 около дома №15 на Северной улице в Бердянске взорвался и загорелся автомобиль, сообщали накануне оперативные службы региона. Никто не пострадал, предварительной причиной было названо нарушение при установке в машине газового оборудования. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре Бердянска по статьям ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ", - сообщили в ведомстве. По версии следствия, вечером 8 июня возле многоквартирного жилого дома "произошел взрыв автомобиля и его дальнейшее возгорание". Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления. "По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, очевидцы происшествия допрошены в качестве свидетелей", - добавили в ведомстве.
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запорожская область
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запорожская область, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Запорожская область, Бердянск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК возбудил дело после взрыва автомобиля в Бердянске

СК возбудил дело о теракте и перевозке взрывчатки после взрыва машины в Бердянске

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 июн - РИА Новости. Управление СК РФ по Запорожской области завело дела о теракте и незаконной перевозке взрывчатки по факту взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре Бердянска, сообщает ведомство на сайте.
Примерно в 17.40 около дома №15 на Северной улице в Бердянске взорвался и загорелся автомобиль, сообщали накануне оперативные службы региона. Никто не пострадал, предварительной причиной было названо нарушение при установке в машине газового оборудования.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения взрыва легкового автомобиля накануне 8 июня в центре Бердянска по статьям ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ", - сообщили в ведомстве.
По версии следствия, вечером 8 июня возле многоквартирного жилого дома "произошел взрыв автомобиля и его дальнейшее возгорание". Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления.
"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, очевидцы происшествия допрошены в качестве свидетелей", - добавили в ведомстве.
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Запорожская областьБердянскСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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