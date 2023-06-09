https://ria.ru/20230609/belorussiya-1877227406.html
У Москвы и Минска нет проблемных вопросов в экономике, заявил Лукашенко
У Москвы и Минска нет проблемных вопросов в экономике, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.06.2023
У Москвы и Минска нет проблемных вопросов в экономике, заявил Лукашенко
В отношениях России и Белоруссии есть нерешенные вопросы экономического характера, но они не являются проблемными, заявил в пятницу белорусский президент... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:41
2023-06-09T14:41
2023-06-09T15:03
москва
минск
россия
белоруссия
экономика
александр лукашенко
владимир путин
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СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. В отношениях России и Белоруссии есть нерешенные вопросы экономического характера, но они не являются проблемными, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи."Да, есть экономические вопросы, но не проблемные. Они решаются и, должен отметить, я всегда критиковал правительства, но тут они работают довольно эффективно", - сказал белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и на пространстве СНГ. В этой связи, по его словам, разговор двух лидеров перед встречей Путина с главами правительств стран ЕАЭС является хорошей возможностью уточнить актуальные вопросы повестки дня."Есть куда двигаться. Самое главное, правильно вы сказали, мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться", - отметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, владимир путин
Москва, Минск, Россия, Белоруссия, Экономика, Александр Лукашенко, Владимир Путин
У Москвы и Минска нет проблемных вопросов в экономике, заявил Лукашенко
Лукашенко: экономические вопросы в отношениях России и Белоруссии не являются проблемными