https://ria.ru/20230609/belorussiya-1877227406.html

У Москвы и Минска нет проблемных вопросов в экономике, заявил Лукашенко

У Москвы и Минска нет проблемных вопросов в экономике, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.06.2023

У Москвы и Минска нет проблемных вопросов в экономике, заявил Лукашенко

В отношениях России и Белоруссии есть нерешенные вопросы экономического характера, но они не являются проблемными, заявил в пятницу белорусский президент... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:41

2023-06-09T14:41

2023-06-09T15:03

москва

минск

россия

белоруссия

экономика

александр лукашенко

владимир путин

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СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. В отношениях России и Белоруссии есть нерешенные вопросы экономического характера, но они не являются проблемными, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи."Да, есть экономические вопросы, но не проблемные. Они решаются и, должен отметить, я всегда критиковал правительства, но тут они работают довольно эффективно", - сказал белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что белорусско-российские отношения являются стержнем в ЕАЭС и на пространстве СНГ. В этой связи, по его словам, разговор двух лидеров перед встречей Путина с главами правительств стран ЕАЭС является хорошей возможностью уточнить актуальные вопросы повестки дня."Есть куда двигаться. Самое главное, правильно вы сказали, мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, минск, россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, владимир путин