https://ria.ru/20230609/belgorod-1877170261.html

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 09.06.2023

Над Белгородом сработала система ПВО

ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:08

2023-06-09T12:08

2023-06-09T12:31

белгород

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил Гладков.В четверг губернатор сообщал о двух случаях активной работы ПВО на территории Белгорода. По данным главы области, осколками были повреждены восемь частных домовладений, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивного объекта и 19 автомобилей, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230607/obstrel-1876699365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгород, белгородская область, происшествия