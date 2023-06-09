https://ria.ru/20230609/belgorod-1877170261.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 09.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:08
2023-06-09T12:08
2023-06-09T12:31
белгород
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил Гладков.В четверг губернатор сообщал о двух случаях активной работы ПВО на территории Белгорода. По данным главы области, осколками были повреждены восемь частных домовладений, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивного объекта и 19 автомобилей, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876699365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, происшествия
Белгород, Белгородская область, Происшествия
Над Белгородом сработала система ПВО
Система ПВО сбила на подлете к Белгороду две воздушные цели, пострадавших нет