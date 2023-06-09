https://ria.ru/20230609/azovstal-1877118257.html
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали"
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали" - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали"
Стратегический инвестор для завода "Азовсталь" в Мариуполе уже найден, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:07
2023-06-09T06:07
2023-06-09T06:20
азовское море
мариуполь
денис пушилин
донецкая народная республика
экономика
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Стратегический инвестор для завода "Азовсталь" в Мариуполе уже найден, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."С (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется", — отметил собеседник агентства.По его словам, проработкой проекта занимаются специалисты профильных ведомств, причем как на федеральном уровне, так и на региональном. "Необходимо все просчитать, и все должно вписаться в мастер-план города. <...> Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что "Азовсталь" в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет", — продолжил Пушилин. По его словам, комбинат был основным "загрязнителем" Мариуполя, так как строился без учета и розы ветров, и экологических норм."После того, как "Азовсталь" перестала работать, в Азовском море, вот мы уже и в прошлом году, и в этом году фиксируем наличие рыбы, и в том числе уже видели там и черную икру. То есть это вот наше Азовское море. Это тоже определенные сигналы в правильном направлении", — добавил Пушилин. Также он подчеркнул, что Азовским морем займутся в рамках другого проекта. "Что касается самой "Азовстали", это, конечно же, технопарк, это, конечно, и экопарк, и, конечно, там очень колоссальная работа по своим масштабам должна быть проведена", — заключил Пушилин.На начальных этапах специальной военной операции завод "Азовсталь" стал укрепрайоном украинских боевиков. Он серьезно пострадал во время боевых действий.
https://ria.ru/20230608/mariupol-1876862884.html
https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html
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азовское море, мариуполь, денис пушилин, донецкая народная республика, экономика
Азовское море, Мариуполь, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Экономика
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали"
Пушилин: власти нашли стратегического инвестора для создания технопарка на "Азовстали"
ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Стратегический инвестор для завода "Азовсталь" в Мариуполе уже найден, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"С (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется", — отметил собеседник агентства.
По его словам, проработкой проекта занимаются специалисты профильных ведомств, причем как на федеральном уровне, так и на региональном.
"Необходимо все просчитать, и все должно вписаться в мастер-план города. <...> Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что "Азовсталь" в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет", — продолжил Пушилин.
По его словам, комбинат был основным "загрязнителем" Мариуполя, так как строился без учета и розы ветров, и экологических норм.
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"После того, как "Азовсталь" перестала работать, в Азовском море
, вот мы уже и в прошлом году, и в этом году фиксируем наличие рыбы, и в том числе уже видели там и черную икру. То есть это вот наше Азовское море. Это тоже определенные сигналы в правильном направлении", — добавил Пушилин.
Также он подчеркнул, что Азовским морем займутся в рамках другого проекта.
«
"Что касается самой "Азовстали", это, конечно же, технопарк, это, конечно, и экопарк, и, конечно, там очень колоссальная работа по своим масштабам должна быть проведена", — заключил Пушилин.
На начальных этапах специальной военной операции завод "Азовсталь" стал укрепрайоном украинских боевиков. Он серьезно пострадал во время боевых действий.
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