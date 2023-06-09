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Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали" - РИА Новости, 09.06.2023
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06:07 09.06.2023 (обновлено: 06:20 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/azovstal-1877118257.html
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали"
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали" - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали"
Стратегический инвестор для завода "Азовсталь" в Мариуполе уже найден, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:07
2023-06-09T06:20
азовское море
мариуполь
денис пушилин
донецкая народная республика
экономика
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Стратегический инвестор для завода "Азовсталь" в Мариуполе уже найден, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.&quot;С (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется&quot;, — отметил собеседник агентства.По его словам, проработкой проекта занимаются специалисты профильных ведомств, причем как на федеральном уровне, так и на региональном. "Необходимо все просчитать, и все должно вписаться в мастер-план города. &lt;...&gt; Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что "Азовсталь" в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет", — продолжил Пушилин. По его словам, комбинат был основным "загрязнителем" Мариуполя, так как строился без учета и розы ветров, и экологических норм."После того, как "Азовсталь" перестала работать, в Азовском море, вот мы уже и в прошлом году, и в этом году фиксируем наличие рыбы, и в том числе уже видели там и черную икру. То есть это вот наше Азовское море. Это тоже определенные сигналы в правильном направлении", — добавил Пушилин. Также он подчеркнул, что Азовским морем займутся в рамках другого проекта. "Что касается самой "Азовстали", это, конечно же, технопарк, это, конечно, и экопарк, и, конечно, там очень колоссальная работа по своим масштабам должна быть проведена", — заключил Пушилин.На начальных этапах специальной военной операции завод "Азовсталь" стал укрепрайоном украинских боевиков. Он серьезно пострадал во время боевых действий.
https://ria.ru/20230608/mariupol-1876862884.html
https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html
азовское море
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азовское море, мариуполь, денис пушилин, донецкая народная республика, экономика
Азовское море, Мариуполь, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Экономика
Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на "Азовстали"

Пушилин: власти нашли стратегического инвестора для создания технопарка на "Азовстали"

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя
Вид на разрушенный завод Азовсталь из морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Вид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Стратегический инвестор для завода "Азовсталь" в Мариуполе уже найден, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
«

"С (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется", — отметил собеседник агентства.

По его словам, проработкой проекта занимаются специалисты профильных ведомств, причем как на федеральном уровне, так и на региональном.
"Необходимо все просчитать, и все должно вписаться в мастер-план города. <...> Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что "Азовсталь" в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет", — продолжил Пушилин.
По его словам, комбинат был основным "загрязнителем" Мариуполя, так как строился без учета и розы ветров, и экологических норм.
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"После того, как "Азовсталь" перестала работать, в Азовском море, вот мы уже и в прошлом году, и в этом году фиксируем наличие рыбы, и в том числе уже видели там и черную икру. То есть это вот наше Азовское море. Это тоже определенные сигналы в правильном направлении", — добавил Пушилин.
Также он подчеркнул, что Азовским морем займутся в рамках другого проекта.
«
"Что касается самой "Азовстали", это, конечно же, технопарк, это, конечно, и экопарк, и, конечно, там очень колоссальная работа по своим масштабам должна быть проведена", — заключил Пушилин.
На начальных этапах специальной военной операции завод "Азовсталь" стал укрепрайоном украинских боевиков. Он серьезно пострадал во время боевых действий.
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Азовское мореМариупольДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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