https://ria.ru/20230609/attraktsion-1877167294.html

В Новосибирске двое детей получили травмы, катаясь на аттракционе в парке

В Новосибирске двое детей получили травмы, катаясь на аттракционе в парке - РИА Новости, 09.06.2023

В Новосибирске двое детей получили травмы, катаясь на аттракционе в парке

Две девочки в возрасте 6 и 11 лет получили травмы, катаясь на аттракционе в Центральном парке Новосибирска, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:02

2023-06-09T12:02

2023-06-09T12:02

происшествия

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 9 июн – РИА Новости. Две девочки в возрасте 6 и 11 лет получили травмы, катаясь на аттракционе в Центральном парке Новосибирска, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области. "По предварительным данным следствия, вечером 8 июня 2023 года в парке развлечений в Центральном районе города Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели. В результате несовершеннолетние получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", – сообщает ведомство. Следователи Железнодорожного межрайонного следственного отдела города Новосибирска следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Отмечается, что будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания развлекательных услуг. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Как в свою очередь уточняет прокуратура области, инцидент произошел на аттракционе катальная горка "Галактика". Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Как следует из открытых источников, аттракцион представляет собой классические американские горки — крутые виражи, мертвые петли со скоростью 55 км/ч, а также стремительное падение с высоты 14 метров. Максимальное количество человек в вагончике — четверо. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20230515/travmy-1871737341.html

https://ria.ru/20230407/roupdzhamping-1863676811.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)