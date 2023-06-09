https://ria.ru/20230609/ataki-1877217884.html

ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях

ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 09.06.2023

ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях

Войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на Южндонецком и Запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:26

2023-06-09T14:26

2023-06-09T14:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на Южндонецком и Запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230609/poteri-1877216884.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

украина, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность