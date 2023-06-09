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ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях
ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 09.06.2023
ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях
Войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на Южндонецком и Запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:26
2023-06-09T14:26
2023-06-09T14:47
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на Южндонецком и Запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях