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ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 09.06.2023 (обновлено: 14:47 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ataki-1877217884.html
ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях
ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 09.06.2023
ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях
Войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на Южндонецком и Запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены, сообщили в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:26
2023-06-09T14:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на Южндонецком и Запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230609/poteri-1877216884.html
украина
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украина, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили четыре атаки украинских боевиков на двух направлениях

ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на Южндонецком и Запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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