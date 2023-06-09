https://ria.ru/20230609/ataka-1877255560.html

Глава "Росатома" рассказал об атаке украинских дронов на Запорожскую ТЭС

Глава "Росатома" рассказал об атаке украинских дронов на Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 09.06.2023

Глава "Росатома" рассказал об атаке украинских дронов на Запорожскую ТЭС

Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС), инфраструктурно связанная с Запорожской АЭС, днем в четверг подверглась ударам четырех украинских дронов-камикадзе,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:56

2023-06-09T15:56

2023-06-09T15:56

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

павел зарубин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС), инфраструктурно связанная с Запорожской АЭС, днем в четверг подверглась ударам четырех украинских дронов-камикадзе, сообщил в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью. "Вчера в течение полутора часов, где-то с полтретьего до 16.00, было четыре "прилета". Судя по всему, это беспилотники-камикадзе. Пострадало, слава богу, очень легко, два сотрудника", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале последнего. "Но мы понимаем, что это был "прилет" по тепловой Запорожской электростанции, инфраструктура которой является интегрированной частью всей ЗАЭС постольку, поскольку там находится одно из распределительных устройств, обеспечивающих электроснабжение (атомной) станции", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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алексей лихачев, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, в мире