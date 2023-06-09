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Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
12:16 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/astrakhan-1877172317.html
Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР
Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2023
Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР
Специалисты из Астраханской области помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает министерство РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:16
2023-06-09T12:16
астраханская область
астраханская область
луганская народная республика
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Специалисты из Астраханской области помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает министерство здравоохранения области на сайте. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. "Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин по поручению главы региона Игоря Бабушкина посетил медицинские учреждения сел Кременского района, в том числе Новую Астрахань. Здесь совместно с руководством муниципалитета определили место под строительство новой врачебной амбулатории", - говорится в сообщении. Буркин провел рабочее совещание совместно с директором территориального фонда ОМС Султаном Нахушевым и руководством территориального фонда ОМС ЛНР. Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения населения региона медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования. Также рассмотрели вопросы по организации профилактических мероприятий: диспансеризации взрослого населения, вакцинации и работы выездных медицинских бригад. Медики Астраханской области регулярно выезжают на подшефные территории для оказания помощи и проведения диспансеризации. Так, в начале текущей недели врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район для помощи пострадавшим от ударов украинских военных.
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астраханская область, луганская народная республика, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Игорь Бабушкин
Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР

Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в Кременском районе ЛНР

© Фото : официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской областиАстраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района
Астраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Специалисты из Астраханской области помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает министерство здравоохранения области на сайте.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года.
© Фото : официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской областиАстраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района
Астраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской области
Астраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района
«
"Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин по поручению главы региона Игоря Бабушкина посетил медицинские учреждения сел Кременского района, в том числе Новую Астрахань. Здесь совместно с руководством муниципалитета определили место под строительство новой врачебной амбулатории", - говорится в сообщении.
Буркин провел рабочее совещание совместно с директором территориального фонда ОМС Султаном Нахушевым и руководством территориального фонда ОМС ЛНР. Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения населения региона медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования. Также рассмотрели вопросы по организации профилактических мероприятий: диспансеризации взрослого населения, вакцинации и работы выездных медицинских бригад.
Медики Астраханской области регулярно выезжают на подшефные территории для оказания помощи и проведения диспансеризации. Так, в начале текущей недели врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район для помощи пострадавшим от ударов украинских военных.
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Астраханская областьАстраханская областьЛуганская Народная РеспубликаИгорь Бабушкин
 
 
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