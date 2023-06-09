https://ria.ru/20230609/astrakhan-1877172317.html

Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР

Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2023

Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР

Специалисты из Астраханской области помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает министерство РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:16

2023-06-09T12:16

2023-06-09T12:16

астраханская область

астраханская область

луганская народная республика

игорь бабушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877169847_0:199:1280:919_1920x0_80_0_0_3eb0c14e295bc59fc197b925d47cb8f4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Специалисты из Астраханской области помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает министерство здравоохранения области на сайте. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. "Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин по поручению главы региона Игоря Бабушкина посетил медицинские учреждения сел Кременского района, в том числе Новую Астрахань. Здесь совместно с руководством муниципалитета определили место под строительство новой врачебной амбулатории", - говорится в сообщении. Буркин провел рабочее совещание совместно с директором территориального фонда ОМС Султаном Нахушевым и руководством территориального фонда ОМС ЛНР. Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения населения региона медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования. Также рассмотрели вопросы по организации профилактических мероприятий: диспансеризации взрослого населения, вакцинации и работы выездных медицинских бригад. Медики Астраханской области регулярно выезжают на подшефные территории для оказания помощи и проведения диспансеризации. Так, в начале текущей недели врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район для помощи пострадавшим от ударов украинских военных.

https://ria.ru/20230607/pomosch-1876781285.html

астраханская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, луганская народная республика, игорь бабушкин