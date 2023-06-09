Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в ЛНР
Астраханские специалисты помогут построить новую амбулаторию в Кременском районе ЛНР
© Фото : официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской областиАстраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Специалисты из Астраханской области помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает министерство здравоохранения области на сайте.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года.
© Фото : официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской областиАстраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района
Астраханцы помогут построить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района
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"Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин по поручению главы региона Игоря Бабушкина посетил медицинские учреждения сел Кременского района, в том числе Новую Астрахань. Здесь совместно с руководством муниципалитета определили место под строительство новой врачебной амбулатории", - говорится в сообщении.
Буркин провел рабочее совещание совместно с директором территориального фонда ОМС Султаном Нахушевым и руководством территориального фонда ОМС ЛНР. Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения населения региона медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования. Также рассмотрели вопросы по организации профилактических мероприятий: диспансеризации взрослого населения, вакцинации и работы выездных медицинских бригад.
Медики Астраханской области регулярно выезжают на подшефные территории для оказания помощи и проведения диспансеризации. Так, в начале текущей недели врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район для помощи пострадавшим от ударов украинских военных.