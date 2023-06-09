Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли" - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/artemsol-1877117592.html
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли"
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли" - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли"
Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:31
2023-06-09T07:31
экономика
соледар
украина
денис пушилин
артемсоль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104234/42/1042344249_99:0:810:400_1920x0_80_0_0_0eb180d1100d86a01b1f2592e629519b.jpg
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли - "Артемсоль". Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением", - сказал Пушилин РИА Новости. Город Соледар был освобожден от сил украинских националистов в январе 2023 года. В Соледаре находится предприятие "Артемсоль" - крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по производству соли. До 2022 года "Артемсоль" обеспечивало более 90% потребностей Украины в поваренной соли. Продукцию завода закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России и других стран Европы и Африки.
https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html
соледар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104234/42/1042344249_188:0:721:400_1920x0_80_0_0_7490247115b88610a0372155f56d8c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, соледар, украина, денис пушилин, артемсоль
Экономика, Соледар, Украина, Денис Пушилин, Артемсоль
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли"

Пушилин: одна из российских компаний станет инвестором для восстановления "Артемсоли"

© Фото : официальный сайт ГП АртемсольГосударственное предприятие "Артемсоль"
Государственное предприятие Артемсоль - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : официальный сайт ГП Артемсоль
Государственное предприятие "Артемсоль". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли - "Артемсоль". Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением", - сказал Пушилин РИА Новости.
Город Соледар был освобожден от сил украинских националистов в январе 2023 года. В Соледаре находится предприятие "Артемсоль" - крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по производству соли. До 2022 года "Артемсоль" обеспечивало более 90% потребностей Украины в поваренной соли. Продукцию завода закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России и других стран Европы и Африки.
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Пушилин рассказал, когда в Артемовск зайдут гражданские службы
03:04
 
ЭкономикаСоледарУкраинаДенис ПушилинАртемсоль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала