https://ria.ru/20230609/artemsol-1877117592.html
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли"
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли" - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли"
Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:31
2023-06-09T07:31
2023-06-09T07:31
экономика
соледар
украина
денис пушилин
артемсоль
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли - "Артемсоль". Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением", - сказал Пушилин РИА Новости. Город Соледар был освобожден от сил украинских националистов в январе 2023 года. В Соледаре находится предприятие "Артемсоль" - крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по производству соли. До 2022 года "Артемсоль" обеспечивало более 90% потребностей Украины в поваренной соли. Продукцию завода закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России и других стран Европы и Африки.
https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html
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экономика, соледар, украина, денис пушилин, артемсоль
Экономика, Соледар, Украина, Денис Пушилин, Артемсоль
Пушилин рассказал об инвестициях в восстановление "Артемсоли"
Пушилин: одна из российских компаний станет инвестором для восстановления "Артемсоли"
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли - "Артемсоль". Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением", - сказал Пушилин РИА Новости.
Город Соледар
был освобожден от сил украинских националистов в январе 2023 года. В Соледаре находится предприятие "Артемсоль" - крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по производству соли. До 2022 года "Артемсоль" обеспечивало более 90% потребностей Украины
в поваренной соли. Продукцию завода закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России
и других стран Европы и Африки.
Пушилин рассказал, когда в Артемовск зайдут гражданские службы