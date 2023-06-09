https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877125951.html
Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске
Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске
Завод шампанских вин в Артемовске возобновит работу после восстановления города, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:39
2023-06-09T08:39
2023-06-09T09:17
специальная военная операция на украине
денис пушилин
петр порошенко
марина порошенко
артемовск
общество
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Завод шампанских вин в Артемовске возобновит работу после восстановления города, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Часть производственных <...> мощностей сохранилось, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать. Понятное дело, что не завтра и не послезавтра, а после того, как и Артемовск будет восстановлен", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что в городе восстановят и другие предприятия.С 1991 года Артемовский завод шампанских вин создавал игристые вина под собственными торговыми марками "Артемовское" и "Крым". В 2007 году предприятие производило 25 миллионов бутылок в год. В 2016 году завод переименовали в Artwinery. На сайте компании утверждается, что производство было самым большим в Восточной Европе и единственным на Украине, где игристые вина создаются классическим методом.В апреле Пушилин сообщал, что, согласно найденным в Артемовске документам, основной учредитель и акционер этого завода — жена бывшего украинского президента Петра Порошенко — Марина.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, петр порошенко, марина порошенко, артемовск, общество
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Петр Порошенко, Марина Порошенко, Артемовск, Общество
Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске
Пушилин: завод шампанских вин в Артемовске будет работать после восстановления города