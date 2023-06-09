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В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте - РИА Новости, 09.06.2023
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13:01 09.06.2023 (обновлено: 13:06 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/arest-1877185923.html
В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте
В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте - РИА Новости, 09.06.2023
В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте
Суд арестовал мужчину, напавшего с кулаками на подростка в лифте краснодарской многоэтажки, решив, что он является наркокурьером, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:01
2023-06-09T13:06
происшествия
краснодар
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, напавшего с кулаками на подростка в лифте краснодарской многоэтажки, решив, что он является наркокурьером, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Кубани. Ранее СК сообщал, что нападение произошло утром 22 мая в лифте краснодарского многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской. Мужчина вырвал из рук незнакомого 15-летнего подростка портфель и ударил его много раз кулаками по лицу. Следователи возбудили уголовное дело, объявив нападавшего в розыск. Затем 31-летнего мужчину задержали и предъявили ему обвинение в совершении хулиганства с применением насилия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). "Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый напал на подростка, после того, как беспричинно назвал школьника закладчиком наркотических веществ. Суд также принял во внимание, что мужчина скрывался от органов предварительного следствия и не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края.
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происшествия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте

В Краснодаре арестовали мужчину, который принял подростка за наркокурьера и избил его

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, напавшего с кулаками на подростка в лифте краснодарской многоэтажки, решив, что он является наркокурьером, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Кубани.
Ранее СК сообщал, что нападение произошло утром 22 мая в лифте краснодарского многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской. Мужчина вырвал из рук незнакомого 15-летнего подростка портфель и ударил его много раз кулаками по лицу. Следователи возбудили уголовное дело, объявив нападавшего в розыск. Затем 31-летнего мужчину задержали и предъявили ему обвинение в совершении хулиганства с применением насилия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
«
"Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый напал на подростка, после того, как беспричинно назвал школьника закладчиком наркотических веществ.
Суд также принял во внимание, что мужчина скрывался от органов предварительного следствия и не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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