В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте
В Краснодаре арестовали мужчину, который принял подростка за наркокурьера и избил его
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, напавшего с кулаками на подростка в лифте краснодарской многоэтажки, решив, что он является наркокурьером, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Кубани.
Ранее СК сообщал, что нападение произошло утром 22 мая в лифте краснодарского многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской. Мужчина вырвал из рук незнакомого 15-летнего подростка портфель и ударил его много раз кулаками по лицу. Следователи возбудили уголовное дело, объявив нападавшего в розыск. Затем 31-летнего мужчину задержали и предъявили ему обвинение в совершении хулиганства с применением насилия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
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"Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый напал на подростка, после того, как беспричинно назвал школьника закладчиком наркотических веществ.
Суд также принял во внимание, что мужчина скрывался от органов предварительного следствия и не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края.