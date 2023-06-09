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В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте

В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте - РИА Новости, 09.06.2023

В Краснодаре арестовали мужчину, избившего подростка в лифте

Суд арестовал мужчину, напавшего с кулаками на подростка в лифте краснодарской многоэтажки, решив, что он является наркокурьером, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:01

2023-06-09T13:01

2023-06-09T13:06

происшествия

краснодар

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, напавшего с кулаками на подростка в лифте краснодарской многоэтажки, решив, что он является наркокурьером, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Кубани. Ранее СК сообщал, что нападение произошло утром 22 мая в лифте краснодарского многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской. Мужчина вырвал из рук незнакомого 15-летнего подростка портфель и ударил его много раз кулаками по лицу. Следователи возбудили уголовное дело, объявив нападавшего в розыск. Затем 31-летнего мужчину задержали и предъявили ему обвинение в совершении хулиганства с применением насилия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). "Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый напал на подростка, после того, как беспричинно назвал школьника закладчиком наркотических веществ. Суд также принял во внимание, что мужчина скрывался от органов предварительного следствия и не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края.

https://ria.ru/20230516/lenta-1872123941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)