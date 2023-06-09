https://ria.ru/20230609/amerika-1877116923.html
Маккарти осудил Байдена за обвинения, предъявленные Трампу
Маккарти осудил Байдена за обвинения, предъявленные Трампу - РИА Новости, 09.06.2023
Маккарти осудил Байдена за обвинения, предъявленные Трампу
Спикер палаты председатель США Кевин Маккарти назвал "немыслимой" ситуацию, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:17
2023-06-09T05:17
2023-06-09T05:17
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Спикер палаты председатель США Кевин Маккарти назвал "немыслимой" ситуацию, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Экс-президент Трамп ранее сообщил, что ему предъявлены обвинения в связи с хранением секретной документации во флоридском поместье Мар-а-Лаго. "Сегодня действительно мрачный день для Соединенных Штатов Америки. Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему", - сказано в заявлении Маккарти. Он добавил, что сам Байден хранил у себя секретные документы "на протяжении десятилетий". Маккарти заявил о поддержке однопартийца-республиканца Трампа, который настаивает на своей невиновности и называет обвинения "вмешательством в выборы". "Я и каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживаем президента Трампа перед лицом этой вопиющей несправедливости", - сказал спикер. Трамп сообщил, что его вызывают в суд в следующий вторник.
https://ria.ru/20230608/bayden-1877105823.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, кевин маккарти
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Кевин Маккарти
Маккарти осудил Байдена за обвинения, предъявленные Трампу
Спикер Конгресса Маккарти осудил Байдена за обвинения, предъявленные Трампу
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Спикер палаты председатель США Кевин Маккарти назвал "немыслимой" ситуацию, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу.
Экс-президент Трамп ранее сообщил, что ему предъявлены обвинения в связи с хранением секретной документации во флоридском поместье Мар-а-Лаго.
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"Сегодня действительно мрачный день для Соединенных Штатов Америки. Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему", - сказано в заявлении Маккарти.
Он добавил, что сам Байден хранил у себя секретные документы "на протяжении десятилетий".
Маккарти заявил о поддержке однопартийца-республиканца Трампа, который настаивает на своей невиновности и называет обвинения "вмешательством в выборы".
"Я и каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживаем президента Трампа перед лицом этой вопиющей несправедливости", - сказал спикер.
Трамп сообщил, что его вызывают в суд в следующий вторник.
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