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Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум" - РИА Новости, 09.06.2023
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20:53 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/aeroport-1877324259.html
Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум"
Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум" - РИА Новости, 09.06.2023
Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум"
Подписание межправительственного соглашения с Абхазией о восстановлении международного аэропорта "Сухум" имени В.Г. Ардзинба планируется в ближайшее время,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:53
2023-06-09T20:53
александр новак
аслан бжания
абхазия
россия
в мире
сухум
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подписание межправительственного соглашения с Абхазией о восстановлении международного аэропорта "Сухум" имени В.Г. Ардзинба планируется в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак совершил рабочую поездку в Абхазию, где провел переговоры с президентом республики Асланом Бжанией и встречу сопредседателей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. "Стороны обсудили условия строительства и восстановления объектов курортно-туристической инфраструктуры в Абхазии с участием российских инвесторов. По словам Александра Новака, в ближайшее время планируется подписание межправительственного соглашения с республикой о восстановлении международного аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба", - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ. Кроме того, в ходе встречи сопредседателей межправкомиссии стороны обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности Абхазии, реализацию "дорожной карты" по оптимизации ее энергообеспечения, а также условия поставки нефтепродуктов в республику из России. Новак, слова которого приводятся в сообщении кабмина, отметил, что торгово-экономический оборот России и Абхазии увеличился в прошлом году на 73%. "И я считаю, что это не предел, есть большой потенциал в самых различных областях взаимодействия", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20230607/abkhaziya-1876675435.html
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александр новак, аслан бжания, абхазия, россия, в мире, сухум
Александр Новак, Аслан Бжания, Абхазия, Россия, В мире, Сухум
Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум"

Новак: Россия вскоре подпишет соглашение с Абхазией о восстановлении аэропорта "Сухум"

© РИА Новости / Ольга РаспоповаСухум, набережная
Сухум, набережная - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Сухум, набережная. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подписание межправительственного соглашения с Абхазией о восстановлении международного аэропорта "Сухум" имени В.Г. Ардзинба планируется в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак совершил рабочую поездку в Абхазию, где провел переговоры с президентом республики Асланом Бжанией и встречу сопредседателей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией.
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"Стороны обсудили условия строительства и восстановления объектов курортно-туристической инфраструктуры в Абхазии с участием российских инвесторов. По словам Александра Новака, в ближайшее время планируется подписание межправительственного соглашения с республикой о восстановлении международного аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба", - говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.
Кроме того, в ходе встречи сопредседателей межправкомиссии стороны обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности Абхазии, реализацию "дорожной карты" по оптимизации ее энергообеспечения, а также условия поставки нефтепродуктов в республику из России.
Новак, слова которого приводятся в сообщении кабмина, отметил, что торгово-экономический оборот России и Абхазии увеличился в прошлом году на 73%. "И я считаю, что это не предел, есть большой потенциал в самых различных областях взаимодействия", - добавил вице-премьер.
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