Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:53 09.06.2023 (обновлено: 14:54 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/aeroflot-1877233307.html
В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май
В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май - РИА Новости, 09.06.2023
В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 35,9 процента, авиакомпании "Аэрофлот" – на 55,2 процента, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:53
2023-06-09T14:54
туризм
новости - туризм
экономика
аэрофлот
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456584_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4216fb5f9a580de9933b88735c666e59.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 35,9 процента, авиакомпании "Аэрофлот" – на 55,2 процента, сообщает пресс-служба перевозчика. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в мае 2023 года: общий объем перевозок составил 3,7 миллиона пассажиров, увеличившись на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено три миллиона пассажиров, что на 18,4 процента выше 2022 года", – говорится в сообщении. "Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на 55,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до двух миллионов пассажиров. В том числе 1,4 миллиона пассажиров перевезено на внутренних линиях", – отмечает компания. В январе-мае группа перевезла на 23,5 процента пассажиров больше, чем годом ранее – 16,6 миллиона человек. Авиакомпания "Аэрофлот" за пять месяцев обслужила 8,6 миллиона пассажиров, рост составил 44,8 процента.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456584_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f56b1c5a9bfc39b5764849d984908390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, экономика, аэрофлот, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Аэрофлот, Туризм
В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 35,9 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБортпроводница помогает уложить багаж на полках в самолете
Бортпроводница помогает уложить багаж на полках в самолете - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 35,9 процента, авиакомпании "Аэрофлот" – на 55,2 процента, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в мае 2023 года: общий объем перевозок составил 3,7 миллиона пассажиров, увеличившись на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено три миллиона пассажиров, что на 18,4 процента выше 2022 года", – говорится в сообщении.
"Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на 55,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до двух миллионов пассажиров. В том числе 1,4 миллиона пассажиров перевезено на внутренних линиях", – отмечает компания.
В январе-мае группа перевезла на 23,5 процента пассажиров больше, чем годом ранее – 16,6 миллиона человек. Авиакомпания "Аэрофлот" за пять месяцев обслужила 8,6 миллиона пассажиров, рост составил 44,8 процента.
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Сто лет в небе: удивительная история гражданской авиации в России
9 февраля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмЭкономикаАэрофлотТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала