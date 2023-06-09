https://ria.ru/20230609/aeroflot-1877233307.html

В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май

В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май - РИА Новости, 09.06.2023

В "Аэрофлоте" рассказали, сколько пассажиров компания перевезла за май

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 35,9 процента, авиакомпании "Аэрофлот" – на 55,2 процента, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:53

2023-06-09T14:53

2023-06-09T14:54

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 35,9 процента, авиакомпании "Аэрофлот" – на 55,2 процента, сообщает пресс-служба перевозчика. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в мае 2023 года: общий объем перевозок составил 3,7 миллиона пассажиров, увеличившись на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено три миллиона пассажиров, что на 18,4 процента выше 2022 года", – говорится в сообщении. "Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на 55,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до двух миллионов пассажиров. В том числе 1,4 миллиона пассажиров перевезено на внутренних линиях", – отмечает компания. В январе-мае группа перевезла на 23,5 процента пассажиров больше, чем годом ранее – 16,6 миллиона человек. Авиакомпания "Аэрофлот" за пять месяцев обслужила 8,6 миллиона пассажиров, рост составил 44,8 процента.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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