Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:36 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/znamenitosti-1876876132.html
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер - РИА Новости, 08.06.2023
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер
У себя дома в Лас-Вегасе умер Пэт Купер, пишет Fox News Digital. Артисту было 93 года. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:36
2023-06-08T11:36
культура
новости культуры
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876877108_0:0:988:556_1920x0_80_0_0_5e0fdc40cf08d00797f4208811d1614f.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. У себя дома в Лас-Вегасе умер Пэт Купер, пишет Fox News Digital. Артисту было 93 года."Он был честным. На него можно было положиться. Ему можно было доверять. Если он дал слово и заявил, что собирается что-то сделать, то обязательно исполнил бы обещание. И он многим помог", – рассказывает продюсер Стив Гаррин.Купер выступал на сцене в качестве юмориста, а также снимался в кино. Его можно увидеть в комедии 1999 года "Анализируй это", где он сыграл вместе с Робертом Де Ниро, Билли Кристалом и Лизой Кудроу. Также Купер появлялся в сериалах "Закон Лос-Анджелеса", "Ангелы Чарли", "Сайнфелд" и других проектах.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876876310_0:105:424:423_1920x0_80_0_0_261e4afa578d0c05f5ef920c7524663f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер

Актер и юморист Пэт Купер умер в 93 года в Лас-Вегасе

CC BY-SA 3.0 / Rob Weidenfeld / Pat CooperКомик Пэт Купер
Комик Пэт Купер - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Rob Weidenfeld / Pat Cooper
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. У себя дома в Лас-Вегасе умер Пэт Купер, пишет Fox News Digital. Артисту было 93 года.
"Он был честным. На него можно было положиться. Ему можно было доверять. Если он дал слово и заявил, что собирается что-то сделать, то обязательно исполнил бы обещание. И он многим помог", – рассказывает продюсер Стив Гаррин.
Купер выступал на сцене в качестве юмориста, а также снимался в кино. Его можно увидеть в комедии 1999 года "Анализируй это", где он сыграл вместе с Робертом Де Ниро, Билли Кристалом и Лизой Кудроу.
Также Купер появлялся в сериалах "Закон Лос-Анджелеса", "Ангелы Чарли", "Сайнфелд" и других проектах.
 
КультураНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала