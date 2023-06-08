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Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер - РИА Новости, 08.06.2023
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер
У себя дома в Лас-Вегасе умер Пэт Купер, пишет Fox News Digital. Артисту было 93 года. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:36
2023-06-08T11:36
2023-06-08T11:36
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. У себя дома в Лас-Вегасе умер Пэт Купер, пишет Fox News Digital. Артисту было 93 года."Он был честным. На него можно было положиться. Ему можно было доверять. Если он дал слово и заявил, что собирается что-то сделать, то обязательно исполнил бы обещание. И он многим помог", – рассказывает продюсер Стив Гаррин.Купер выступал на сцене в качестве юмориста, а также снимался в кино. Его можно увидеть в комедии 1999 года "Анализируй это", где он сыграл вместе с Робертом Де Ниро, Билли Кристалом и Лизой Кудроу. Также Купер появлялся в сериалах "Закон Лос-Анджелеса", "Ангелы Чарли", "Сайнфелд" и других проектах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер
Актер и юморист Пэт Купер умер в 93 года в Лас-Вегасе
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости.
У себя дома в Лас-Вегасе умер Пэт Купер, пишет
Fox News Digital. Артисту было 93 года.
"Он был честным. На него можно было положиться. Ему можно было доверять. Если он дал слово и заявил, что собирается что-то сделать, то обязательно исполнил бы обещание. И он многим помог", – рассказывает продюсер Стив Гаррин.
Купер выступал на сцене в качестве юмориста, а также снимался в кино. Его можно увидеть в комедии 1999 года "Анализируй это", где он сыграл вместе с Робертом Де Ниро, Билли Кристалом и Лизой Кудроу.
Также Купер появлялся в сериалах "Закон Лос-Анджелеса", "Ангелы Чарли", "Сайнфелд" и других проектах.