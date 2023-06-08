https://ria.ru/20230608/zatoplenie-1877090793.html

Глава Крыма рассказал, сколько будет сходить вода в Херсонской области

Глава Крыма рассказал, сколько будет сходить вода в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023

Глава Крыма рассказал, сколько будет сходить вода в Херсонской области

Схождение воды из населенных пунктов, попавших в зону подтопления в Херсонской области, займет до двух недель, сообщил в интервью глава республики Сергей... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:02

2023-06-08T21:02

2023-06-08T21:02

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

сергей аксенов (политик)

дмитрий песков

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Схождение воды из населенных пунктов, попавших в зону подтопления в Херсонской области, займет до двух недель, сообщил в интервью глава республики Сергей Аксенов. "Вода начинает отступать потихоньку. Но все-равно, десять, двенадцать дней – до двух недель, мы ожидаем, что вода сойдет с большинства населенных пунктов", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". При этом, по его словам, бороться с последствиями наводнения придется еще очень долго. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

россия

херсонская область

киев

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россия, херсонская область , киев, владимир леонтьев (новая каховка), сергей аксенов (политик), дмитрий песков, разрушение каховской гэс, следственный комитет россии (ск рф)