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Власти заявили о сложной ситуации в Алешках и Голой Пристани после ЧП с ГЭС

Власти заявили о сложной ситуации в Алешках и Голой Пристани после ЧП с ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Власти заявили о сложной ситуации в Алешках и Голой Пристани после ЧП с ГЭС

Самая сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сохраняется в подтопленных Алешках и Голой Пристани, уровень Днепра вырос до 12 метров, сообщил в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:49

2023-06-08T11:49

2023-06-08T11:49

специальная военная операция на украине

происшествия

андрей алексеенко

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самая сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сохраняется в подтопленных Алешках и Голой Пристани, уровень Днепра вырос до 12 метров, сообщил в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани. Уровень Днепра вырос до 12 метров. На эту минуту с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей уже 344 человека. Среди них много маломобильных, а также детей", - написал Алексеенко.

херсонская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, андрей алексеенко, херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс