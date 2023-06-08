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Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:42 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/yarmarki-1876931372.html
Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье
Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2023
Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье
В июне в 40 округах Московской области планируется проведение порядка 200 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:42
2023-06-08T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В июне в 40 округах Московской области планируется проведение порядка 200 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Ярмарки разной тематической направленности широко распространены в регионе и проходят регулярно. Это возможность не только реализовать свой товар, но и познакомить покупателя с новинками. В июне в регионе планируется около 200 ярмарок", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Одна из ярмарок в городском округе Лотошино была приурочена к Международному дню защиты детей и дню медработника, в Павлово-Посадском округе темой для мероприятия стал День молодежи, в Наро-Фоминском округе - День России.Кроме того, пройдут и другие тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье", "Праздник сластены", "Парк профессий", "Товары регионов России" и многие другие. Больше всего ярмарок будет организовано в городских округах Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Зарайск, Истра, Красногорск, Одинцово и Щелково.
https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876664805.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонтейнер с клубникой в руках девушки
Контейнер с клубникой в руках девушки - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В июне в 40 округах Московской области планируется проведение порядка 200 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Ярмарки разной тематической направленности широко распространены в регионе и проходят регулярно. Это возможность не только реализовать свой товар, но и познакомить покупателя с новинками. В июне в регионе планируется около 200 ярмарок", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Одна из ярмарок в городском округе Лотошино была приурочена к Международному дню защиты детей и дню медработника, в Павлово-Посадском округе темой для мероприятия стал День молодежи, в Наро-Фоминском округе - День России.
Кроме того, пройдут и другие тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье", "Праздник сластены", "Парк профессий", "Товары регионов России" и многие другие. Больше всего ярмарок будет организовано в городских округах Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Зарайск, Истра, Красногорск, Одинцово и Щелково.
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