https://ria.ru/20230608/yarmarki-1876931372.html

Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье

Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2023

Около 200 ярмарок пройдет в июне в Подмосковье

В июне в 40 округах Московской области планируется проведение порядка 200 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:42

2023-06-08T13:42

2023-06-08T13:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В июне в 40 округах Московской области планируется проведение порядка 200 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Ярмарки разной тематической направленности широко распространены в регионе и проходят регулярно. Это возможность не только реализовать свой товар, но и познакомить покупателя с новинками. В июне в регионе планируется около 200 ярмарок", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Одна из ярмарок в городском округе Лотошино была приурочена к Международному дню защиты детей и дню медработника, в Павлово-Посадском округе темой для мероприятия стал День молодежи, в Наро-Фоминском округе - День России.Кроме того, пройдут и другие тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье", "Праздник сластены", "Парк профессий", "Товары регионов России" и многие другие. Больше всего ярмарок будет организовано в городских округах Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Зарайск, Истра, Красногорск, Одинцово и Щелково.

https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876664805.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)