В Японии суд вынес решение о незаконности запрета на однополые браки
Киодо: в Японии вынесено решение суда, что запрет на однополые браки нарушает конституцию
© AP Photo / Jae C. HongВид на Токио
© AP Photo / Jae C. Hong
Вид на Токио. Архивное фото
ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Окружной суд Фукуоки признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, но отказал в требовании истцов по выплатам от государства по 1 миллиону иен (около 7,11 тысячи долларов), сообщило агентство Киодо.
Всего в Японии было подано пять аналогичных исков. Истцы настаивали на том, что отказ в приеме заявлений от однополых пар на вступление в брак, который повсеместно практикуется местными администрациями, нарушает статьи конституции, гарантирующие свободу брака. В результате к однополым парам не может быть применен закон о наследстве по смерти одного из партнеров и другие законодательные акты.
По итогам рассмотрения суд в Токио отклонил иск и мотивировал это тем, что основной закон по умолчанию исходил из возможности заключения брака между мужчиной и женщиной, а сам вопрос признания или непризнания однополых браков лежит в плоскости законодательной инициативы парламента.
Окружной суд Осаки же посчитал запрет на заключение однополых браков соответствующим основному закону страны.
Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной.
Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет. Вместе с этим, согласно опросам общественного мнения, 54% японцев выступают за то, чтобы в стране были узаконены однополые браки.