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В Японии суд вынес решение о незаконности запрета на однополые браки - РИА Новости, 08.06.2023
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06:13 08.06.2023 (обновлено: 06:14 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/yaponiya-1876846070.html
В Японии суд вынес решение о незаконности запрета на однополые браки
В Японии суд вынес решение о незаконности запрета на однополые браки - РИА Новости, 08.06.2023
В Японии суд вынес решение о незаконности запрета на однополые браки
Окружной суд Фукуоки признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, но отказал в требовании истцов по выплатам от... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:13
2023-06-08T06:14
в мире
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ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Окружной суд Фукуоки признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, но отказал в требовании истцов по выплатам от государства по 1 миллиону иен (около 7,11 тысячи долларов), сообщило агентство Киодо. Данное решение стало уже третьим по счету, где признавалось несоответствие конституции. Ранее аналогичный вердикт вынесли окружной суд Саппоро и окружной суд Нагои. Всего в Японии было подано пять аналогичных исков. Истцы настаивали на том, что отказ в приеме заявлений от однополых пар на вступление в брак, который повсеместно практикуется местными администрациями, нарушает статьи конституции, гарантирующие свободу брака. В результате к однополым парам не может быть применен закон о наследстве по смерти одного из партнеров и другие законодательные акты. По итогам рассмотрения суд в Токио отклонил иск и мотивировал это тем, что основной закон по умолчанию исходил из возможности заключения брака между мужчиной и женщиной, а сам вопрос признания или непризнания однополых браков лежит в плоскости законодательной инициативы парламента. Окружной суд Осаки же посчитал запрет на заключение однополых браков соответствующим основному закону страны. Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет. Вместе с этим, согласно опросам общественного мнения, 54% японцев выступают за то, чтобы в стране были узаконены однополые браки.
https://ria.ru/20230525/yaponiya-1873996910.html
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в мире, япония, токио, g7
В мире, Япония, Токио, G7
В Японии суд вынес решение о незаконности запрета на однополые браки

Киодо: в Японии вынесено решение суда, что запрет на однополые браки нарушает конституцию

© AP Photo / Jae C. HongВид на Токио
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Вид на Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Окружной суд Фукуоки признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, но отказал в требовании истцов по выплатам от государства по 1 миллиону иен (около 7,11 тысячи долларов), сообщило агентство Киодо.
Данное решение стало уже третьим по счету, где признавалось несоответствие конституции. Ранее аналогичный вердикт вынесли окружной суд Саппоро и окружной суд Нагои.
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Всего в Японии было подано пять аналогичных исков. Истцы настаивали на том, что отказ в приеме заявлений от однополых пар на вступление в брак, который повсеместно практикуется местными администрациями, нарушает статьи конституции, гарантирующие свободу брака. В результате к однополым парам не может быть применен закон о наследстве по смерти одного из партнеров и другие законодательные акты.
По итогам рассмотрения суд в Токио отклонил иск и мотивировал это тем, что основной закон по умолчанию исходил из возможности заключения брака между мужчиной и женщиной, а сам вопрос признания или непризнания однополых браков лежит в плоскости законодательной инициативы парламента.
Окружной суд Осаки же посчитал запрет на заключение однополых браков соответствующим основному закону страны.
Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной.
Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет. Вместе с этим, согласно опросам общественного мнения, 54% японцев выступают за то, чтобы в стране были узаконены однополые браки.
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