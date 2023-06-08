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Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса" - РИА Новости, 08.06.2023
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13:28 08.06.2023 (обновлено: 14:13 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/yandeks-1876934939.html
Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса"
Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса" - РИА Новости, 08.06.2023
Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса"
Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет исключать акции компании из своего списка, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:28
2023-06-08T14:13
экономика
россия
яндекс
московская биржа
нью-йоркская фондовая биржа
nasdaq
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет исключать акции компании из своего списка, говорится в пресс-релизе."Nasdaq учла аргументы, которые Яндекс привел в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию", — добавили в компании.Так, бумаги останутся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов ими пока в силе.В "Яндексе" напомнили, что в ходе реструктуризации предполагается выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент.В минувшем марте Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа объявили о планах провести делистинг ценных бумаг некоторых компаний, чей основной бизнес находится в России, в том числе "Яндекса". В российском IT-гиганте сообщили, что оспорят это решение.Акции Yandex N.V. торговались Nasdaq с мая 2011 года. Торги были приостановлены 28 февраля после начала специальной военной операции на Украине.
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экономика, россия, яндекс, московская биржа, нью-йоркская фондовая биржа, nasdaq
Экономика, Россия, Яндекс, Московская биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq
Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса"

Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса" при условии реструктуризации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет исключать акции компании из своего списка, говорится в пресс-релизе.
"Nasdaq учла аргументы, которые Яндекс привел в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию", — добавили в компании.
Так, бумаги останутся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов ими пока в силе.
В "Яндексе" напомнили, что в ходе реструктуризации предполагается выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент.
В минувшем марте Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа объявили о планах провести делистинг ценных бумаг некоторых компаний, чей основной бизнес находится в России, в том числе "Яндекса". В российском IT-гиганте сообщили, что оспорят это решение.
Акции Yandex N.V. торговались Nasdaq с мая 2011 года. Торги были приостановлены 28 февраля после начала специальной военной операции на Украине.
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