https://ria.ru/20230608/yandeks-1876934939.html

Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса"

Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса" - РИА Новости, 08.06.2023

Nasdaq не будет проводить делистинг акций "Яндекса"

Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет исключать акции компании из своего списка, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:28

2023-06-08T13:28

2023-06-08T14:13

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россия

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нью-йоркская фондовая биржа

nasdaq

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет исключать акции компании из своего списка, говорится в пресс-релизе."Nasdaq учла аргументы, которые Яндекс привел в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию", — добавили в компании.Так, бумаги останутся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов ими пока в силе.В "Яндексе" напомнили, что в ходе реструктуризации предполагается выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент.В минувшем марте Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа объявили о планах провести делистинг ценных бумаг некоторых компаний, чей основной бизнес находится в России, в том числе "Яндекса". В российском IT-гиганте сообщили, что оспорят это решение.Акции Yandex N.V. торговались Nasdaq с мая 2011 года. Торги были приостановлены 28 февраля после начала специальной военной операции на Украине.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, яндекс, московская биржа, нью-йоркская фондовая биржа, nasdaq