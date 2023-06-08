Якутия направила рекордную сумму на реализацию нацпроектов
Николаев: рекордные 66,6 миллиарда рублей направила Якутия на реализацию нацпроектов
Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 8 июн - РИА Новости. Рекордные 66,6 миллиарда рублей направила Якутия на реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в четверг глава Якутии Айсен Николаев выступил на пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) с отчетом о результатах деятельности правительства РС (Я) за 2022 год.
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"В результате только по национальным проектам в республику привлечены колоссальные федеральные средства за эти годы - 52,34 млрд рублей, а вместе с нашим софинасированием на национальные проекты направлены 66,55 млрд рублей. В целом за пять лет за счет всех источников введено 274 крупных социальных объекта - школ, детских садов, объекты здравоохранения, культуры и спорта, социального обеспечения", - приводятся слова Николаева.
Глава региона подчеркнул, что определяющим индикатором изменения качества жизни людей в Якутии является демография. Об этом на встрече с ним говорил президент России Владимир Путин.
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"Сегодня мы занимаем первое место среди дальневосточных регионов и 7-е место в стране по рождаемости, по естественному приросту населения. Впервые в истории Якутии продолжительность жизни достигла почти 73 лет. Если взять 2022 год, то естественный прирост в расчете на 1000 населения более чем в 2 раза превысил показатель 2021 года, прежде всего за счет серьезного снижения смертности. Доля рождения третьего и последующих детей в семьях Якутии в прошлом году достигла почти 42%. В первом квартале этого года в республике родилось 2727 детей - на 150 детишек больше, чем за три первых месяца прошлого года. Это впервые за многие годы, когда рождаемость в процентах растет", – сказал глава республики.
Также Николаев отметил, что начало его работы во главе республики совпало с началом реализации национальных проектов, утвержденных майским указом президента страны. "Цель кардинального улучшения качества жизни, а также масштабы нацпроектов открывали для нас возможность усилить темпы решения многолетних проблем республики. В первую очередь, в части улучшения социальной и жилищной инфраструктуры, среды проживания, транспортной связности и надежности коммунального хозяйства", – резюмировал он.