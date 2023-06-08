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Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС

Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС

Семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением Каховской ГЭС, выплатят по миллиону рублей, сообщил в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:31

2023-06-08T14:31

2023-06-08T14:31

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением Каховской ГЭС, выплатят по миллиону рублей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось о пяти жертвах. "Выплата единовременного пособия: членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 миллиона рублей; гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека", - написал Сальдо. Сальдо также подчеркнул, что поручил в кратчайшие сроки единовременно выплатить компенсации людям из подтопленных населенных пунктов. "Списки на выплаты уже формируются. В бюджете области предусмотрены финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом: оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости - от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека", - подчеркнул Сальдо. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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