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Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС
Семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением Каховской ГЭС, выплатят по миллиону рублей, сообщил в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:31
2023-06-08T14:31
2023-06-08T14:31
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением Каховской ГЭС, выплатят по миллиону рублей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось о пяти жертвах. "Выплата единовременного пособия: членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 миллиона рублей; гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека", - написал Сальдо. Сальдо также подчеркнул, что поручил в кратчайшие сроки единовременно выплатить компенсации людям из подтопленных населенных пунктов. "Списки на выплаты уже формируются. В бюджете области предусмотрены финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом: оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости - от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека", - подчеркнул Сальдо. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Новая Каховка
Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС
Сальдо: семьям погибших при ЧС в Херсонской области выплатят по миллиону рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости.
Семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением Каховской ГЭС, выплатят по миллиону рублей, сообщил в Telegram-канале
врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось о пяти жертвах.
«
"Выплата единовременного пособия: членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 миллиона рублей; гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека", - написал Сальдо.
Сальдо также подчеркнул, что поручил в кратчайшие сроки единовременно выплатить компенсации людям из подтопленных населенных пунктов.
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
"Списки на выплаты уже формируются. В бюджете области предусмотрены финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом: оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости - от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека", - подчеркнул Сальдо.
Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.