https://ria.ru/20230608/voyska-1877076613.html

В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ

В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ

Важную роль в действиях ВС РФ на запорожском направлении ночью в четверг сыграли спецназ, разведка, артиллерия и авиация, сообщил командующий 58-й армией Южного РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:41

2023-06-08T19:41

2023-06-08T19:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876102350_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_7ea79e972a5a24f7628e8d8d6890e42c.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Важную роль в действиях ВС РФ на запорожском направлении ночью в четверг сыграли спецназ, разведка, артиллерия и авиация, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. По его словам, очень эффективно и качественно действовали "воины-спецназовцы, разведчки". "Очень важную роль сыграла артиллерия, армейская авиация", - добавил Попов.

https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1877061572.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)