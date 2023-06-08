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В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ
В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ
Важную роль в действиях ВС РФ на запорожском направлении ночью в четверг сыграли спецназ, разведка, артиллерия и авиация, сообщил командующий 58-й армией Южного РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:41
2023-06-08T19:41
2023-06-08T19:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Важную роль в действиях ВС РФ на запорожском направлении ночью в четверг сыграли спецназ, разведка, артиллерия и авиация, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. По его словам, очень эффективно и качественно действовали "воины-спецназовцы, разведчки". "Очень важную роль сыграла артиллерия, армейская авиация", - добавил Попов.
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безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ
Генерал-майор Попов отметил важную роль спецназа и разведки на запорожском направлении