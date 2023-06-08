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В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/voyska-1877076613.html
В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ
В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ
Важную роль в действиях ВС РФ на запорожском направлении ночью в четверг сыграли спецназ, разведка, артиллерия и авиация, сообщил командующий 58-й армией Южного РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:41
2023-06-08T19:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Важную роль в действиях ВС РФ на запорожском направлении ночью в четверг сыграли спецназ, разведка, артиллерия и авиация, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. По его словам, очень эффективно и качественно действовали "воины-спецназовцы, разведчки". "Очень важную роль сыграла артиллерия, армейская авиация", - добавил Попов.
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1877061572.html
запорожская область
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безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны отметили роды войск, сыгравшие важную роль в отражении ВСУ

Генерал-майор Попов отметил важную роль спецназа и разведки на запорожском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения во время работы
Военнослужащий российского подразделения специального назначения во время работы - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий российского подразделения специального назначения во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Важную роль в действиях ВС РФ на запорожском направлении ночью в четверг сыграли спецназ, разведка, артиллерия и авиация, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.
По его словам, очень эффективно и качественно действовали "воины-спецназовцы, разведчки".
"Очень важную роль сыграла артиллерия, армейская авиация", - добавил Попов.
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ВСУ во время наступления понесли первые потери на минных полях
Вчера, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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