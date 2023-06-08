https://ria.ru/20230608/vengriya-1876951680.html

Президент Венгрии заявила об отсутствии давления из-за отказа вооружать ВСУ

Президент Венгрии заявила об отсутствии давления из-за отказа вооружать ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

Президент Венгрии заявила об отсутствии давления из-за отказа вооружать ВСУ

Венгрия более не чувствует давления со стороны Западных стран за отказ поставлять оружие Украине, позицию Будапешта поняли, заявила в интервью президент Венгрии РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:15

2023-06-08T14:15

2023-06-08T14:19

в мире

венгрия

каталин новак

будапешт

украина

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 8 июн - РИА Новости. Венгрия более не чувствует давления со стороны Западных стран за отказ поставлять оружие Украине, позицию Будапешта поняли, заявила в интервью президент Венгрии Каталин Новак. "Уже нет. Думаю, уже все поняли нашу позицию", - ответила Новак на вопрос швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, ощущает ли Будапешт давление из-за своего отказа поставлять оружие Киеву. Новак также напомнила, что Венгрия с начала конфликта приняла у себя более двух миллионов украинских беженцев. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230606/peregovory-1876604428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, каталин новак, будапешт, украина, петер сийярто