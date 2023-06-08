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Сальдо назвал возможный ущерб от разрушений домов в Херсонской области

Сальдо назвал возможный ущерб от разрушений домов в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023

Сальдо назвал возможный ущерб от разрушений домов в Херсонской области

Прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления территорий в Херсонской области, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей, заявил врио губернатора РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:24

2023-06-08T21:24

2023-06-08T21:24

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

жкх

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления территорий в Херсонской области, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. ГУ МЧС Херсонской области поручено провести подомовой обход и подготовить передвижные мотопомпы для откачки воды с нижних этажей, а также из подвальных помещений, добавил он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

херсонская область

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происшествия, херсонская область , владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, жкх