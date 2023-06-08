https://ria.ru/20230608/uregulirovanie-1876964173.html
Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН урегулирование в Сирии
Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН урегулирование в Сирии - РИА Новости, 08.06.2023
Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН урегулирование в Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном вопросы сирийского урегулирования,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:38
2023-06-08T14:38
2023-06-08T14:38
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном вопросы сирийского урегулирования, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялось развернутое обсуждение проблематики сирийского урегулирования в контексте ее регулярного рассмотрения в СБ ООН. Особое внимание было уделено задачам продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН при уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН, являющейся мандатом спецпосланника генсекретаря ООН", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы оказания комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся в САР, в том числе в интересах скорейшего преодоления последствий масштабного землетрясения 6 февраля. "Подчеркнута необходимость предоставления помощи сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий в соответствии с руководящими принципами и нормами международного гуманитарного права, закрепленными в резолюциях 46/182 ГА ООН и 2642 СБ ООН", - указали в ведомстве.
https://ria.ru/20230531/siriya-1875424020.html
https://ria.ru/20230607/siriya-1876825885.html
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в мире, россия, сирия, сергей вершинин, гейр педерсен, оон
В мире, Россия, Сирия, Сергей Вершинин, Гейр Педерсен, ООН
Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН урегулирование в Сирии
Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпосланником ООН Педерсеном урегулирование в Сирии