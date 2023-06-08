https://ria.ru/20230608/unichtozhenie-1876851344.html
Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T
Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T - РИА Новости, 08.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T
Российские военные уничтожили дроном-камикадзе "Ланцет-3" украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, Минобороны опубликовало... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:43
2023-06-08T08:43
2023-06-08T09:14
россия
германия
киев
нато
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили дроном-камикадзе "Ланцет-3" украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, Минобороны опубликовало видео удара. "Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом", — пояснили в ведомстве.Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876849434.html
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От первого лица: работа дрона-камикадзе "Ланцет-3" по уничтожению РЛС ЗРК IRIS-T
Российские военные при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного Киеву странами НАТО, следует из опубликованного видео Минобороны РФ
2023-06-08T08:43
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, киев, нато, воздушно-десантные войска россии
Россия, Германия, Киев, НАТО, Воздушно-десантные войска России
Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T
Российские военные при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" уничтожили РЛС комплекса IRIS-T