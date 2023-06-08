https://ria.ru/20230608/unichtozhenie-1876851344.html

Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T

Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T - РИА Новости, 08.06.2023

Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T

Российские военные уничтожили дроном-камикадзе "Ланцет-3" украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, Минобороны опубликовало... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:43

2023-06-08T08:43

2023-06-08T09:14

россия

германия

киев

нато

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили дроном-камикадзе "Ланцет-3" украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, Минобороны опубликовало видео удара. "Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом", — пояснили в ведомстве.Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876849434.html

россия

германия

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

От первого лица: работа дрона-камикадзе "Ланцет-3" по уничтожению РЛС ЗРК IRIS-T Российские военные при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного Киеву странами НАТО, следует из опубликованного видео Минобороны РФ 2023-06-08T08:43 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, германия, киев, нато, воздушно-десантные войска россии