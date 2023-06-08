https://ria.ru/20230608/ukraina-1876978690.html
"Попали в ловушку". В Австрии вынесли приговор украинскому контрнаступлению
"Попали в ловушку". В Австрии вынесли приговор украинскому контрнаступлению - РИА Новости, 08.06.2023
"Попали в ловушку". В Австрии вынесли приговор украинскому контрнаступлению
Читатели Exxpress усомнились в успехе начатого Украиной контрнаступления. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:10
2023-06-08T15:10
2023-06-08T15:10
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress усомнились в успехе начатого Украиной контрнаступления."Не преодолено даже десяти километров, не прорвана даже первая из нескольких оборонительных линий, и тяжелые потери также несет только одна сторона. Украина потерпела крайне тяжелое поражение сегодня под Орехово и вчера также в потерянном Артемовске", - написал комментатор."Я не знаю, может ли здесь хоть кто-нибудь представить себе, что такое "наступление" в военном отношении!? Это означает превосходство в численности для атаки! У украинцев скоро не будет своих военных!" - добавил второй."Украинцы попали в ловушку", - заключил третий."Если НАТО действительно вмешается туда! Я не верующий, но Бог помилуй нас!" - испугался читатель."На Западе царит паника, что о бесчисленных погибших украинской армии станет известно, потому что тогда энтузиазм русофобов быстро сойдет на нет", - резюмировали в дискуссии.В Запорожской области на этой неделе сообщили, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление, но все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 415 солдат, пытаясь прорвать оборону в районе Артемовска.
https://ria.ru/20230608/ges-1876867857.html
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в мире, украина, австрия, нато, вооруженные силы украины, запорожская область
В мире, Украина, Австрия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
"Попали в ловушку". В Австрии вынесли приговор украинскому контрнаступлению
Читатели Exxpress заявили, что контрнаступление дается Киеву ценой больших потерь
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости.
Читатели Exxpress
усомнились в успехе начатого Украиной контрнаступления.
"Не преодолено даже десяти километров, не прорвана даже первая из нескольких оборонительных линий, и тяжелые потери также несет только одна сторона. Украина потерпела крайне тяжелое поражение сегодня под Орехово и вчера также в потерянном Артемовске", - написал комментатор.
"Я не знаю, может ли здесь хоть кто-нибудь представить себе, что такое "наступление" в военном отношении!? Это означает превосходство в численности для атаки! У украинцев скоро не будет своих военных!" - добавил второй.
"Украинцы попали в ловушку", - заключил третий.
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"Если НАТО действительно вмешается туда! Я не верующий, но Бог помилуй нас!" - испугался читатель.
"На Западе царит паника, что о бесчисленных погибших украинской армии станет известно, потому что тогда энтузиазм русофобов быстро сойдет на нет", - резюмировали в дискуссии.
В Запорожской области на этой неделе сообщили, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление, но все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 415 солдат, пытаясь прорвать оборону в районе Артемовска.
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