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Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 08.06.2023
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13:11 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876930539.html
Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети
Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 08.06.2023
Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети
"Вы только разжигаете конфликт и обманываете многих европейцев. Подайте в отставку", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:11
2023-06-08T13:11
в мире
урсула фон дер ляйен
россия
украина
дмитрий песков
еврокомиссия
разрушение каховской гэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что России придется заплатить за разрушение украинской инфраструктуры. "Вы только разжигаете конфликт и обманываете многих европейцев. Подайте в отставку", — написал один из комментаторов. "А кто заплатит за инфраструктуру Северных потоков?" — поинтересовался другой. "Вы должны оплатить стоимость санкций европейцам", — поддержал третий. "Вы даже не можете предположить, что Украина совершила подрыв Каховской ГЭС", — поделился мнением еще один пользователь. "Почему она ведет себя как лидер всех европейцев и делает заявления, которые втягивают Европу в войну?" — возмутились читатели. В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876851757.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, россия, украина, дмитрий песков, еврокомиссия, разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Разрушение Каховской ГЭС, Вооруженные силы Украины
Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о наказании России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что России придется заплатить за разрушение украинской инфраструктуры.

"Вы только разжигаете конфликт и обманываете многих европейцев. Подайте в отставку", — написал один из комментаторов.
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"А кто заплатит за инфраструктуру Северных потоков?" — поинтересовался другой.

"Вы должны оплатить стоимость санкций европейцам", — поддержал третий.

"Вы даже не можете предположить, что Украина совершила подрыв Каховской ГЭС", — поделился мнением еще один пользователь.

"Почему она ведет себя как лидер всех европейцев и делает заявления, которые втягивают Европу в войну?" — возмутились читатели.
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В миреУрсула фон дер ЛяйенРоссияУкраинаДмитрий ПесковЕврокомиссияРазрушение Каховской ГЭСВооруженные силы Украины
 
 
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