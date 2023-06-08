https://ria.ru/20230608/ukraina-1876930539.html

Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети

Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 08.06.2023

Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети

"Вы только разжигаете конфликт и обманываете многих европейцев. Подайте в отставку", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:11

2023-06-08T13:11

2023-06-08T13:11

в мире

урсула фон дер ляйен

россия

украина

дмитрий песков

еврокомиссия

разрушение каховской гэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что России придется заплатить за разрушение украинской инфраструктуры. "Вы только разжигаете конфликт и обманываете многих европейцев. Подайте в отставку", — написал один из комментаторов. "А кто заплатит за инфраструктуру Северных потоков?" — поинтересовался другой. "Вы должны оплатить стоимость санкций европейцам", — поддержал третий. "Вы даже не можете предположить, что Украина совершила подрыв Каховской ГЭС", — поделился мнением еще один пользователь. "Почему она ведет себя как лидер всех европейцев и делает заявления, которые втягивают Европу в войну?" — возмутились читатели. В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876851757.html

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876881444.html

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876862196.html

россия

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в мире, урсула фон дер ляйен, россия, украина, дмитрий песков, еврокомиссия, разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины