Слова главы ЕК о наказании России обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о наказании России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что России придется заплатить за разрушение украинской инфраструктуры.
"Вы только разжигаете конфликт и обманываете многих европейцев. Подайте в отставку", — написал один из комментаторов.
"Вы только разжигаете конфликт и обманываете многих европейцев. Подайте в отставку", — написал один из комментаторов.
"А кто заплатит за инфраструктуру Северных потоков?" — поинтересовался другой.
"Вы должны оплатить стоимость санкций европейцам", — поддержал третий.
"Вы даже не можете предположить, что Украина совершила подрыв Каховской ГЭС", — поделился мнением еще один пользователь.
"Почему она ведет себя как лидер всех европейцев и делает заявления, которые втягивают Европу в войну?" — возмутились читатели.
"Вы должны оплатить стоимость санкций европейцам", — поддержал третий.
"Вы даже не можете предположить, что Украина совершила подрыв Каховской ГЭС", — поделился мнением еще один пользователь.
"Почему она ведет себя как лидер всех европейцев и делает заявления, которые втягивают Европу в войну?" — возмутились читатели.
В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.