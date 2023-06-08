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Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 08.06.2023 (обновлено: 11:30 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876887047.html
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине
Если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:11
2023-06-08T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.Президент Белоруссии напомнил, что мирные переговоры было решено проводить в Стамбуле, был выработан проект договора с большими, по его словам, уступками со стороны России. Руководители делегаций согласовали данный документ, но на этом переговоры прекратились.&quot;Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Что говорить о теперь. Нынешний момент характеризуется тем (вот вчера мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, у нас абсолютно схожие мнения), что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось), ждет результатов &quot;контрнаступа&quot;, - цитирует слова Александра Лукашенко его сайт."И должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне, нас записали в "соагрессоры". Должен сказать, что "соагрессоры" с третьего дня конфликта - а может, и с первого - предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси. Три заседания прошло, потом дали команду: в Беларусь не лететь. Я это знаю точно", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874657337.html
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в мире, украина, александр лукашенко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине

Лукашенко: если бы на Украине не было оружия и наемников, конфликт уже давно бы закончился

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Президент Белоруссии напомнил, что мирные переговоры было решено проводить в Стамбуле, был выработан проект договора с большими, по его словам, уступками со стороны России. Руководители делегаций согласовали данный документ, но на этом переговоры прекратились.
«

"Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Что говорить о теперь. Нынешний момент характеризуется тем (вот вчера мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, у нас абсолютно схожие мнения), что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось), ждет результатов "контрнаступа", - цитирует слова Александра Лукашенко его сайт.

"И должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне, нас записали в "соагрессоры". Должен сказать, что "соагрессоры" с третьего дня конфликта - а может, и с первого - предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси. Три заседания прошло, потом дали команду: в Беларусь не лететь. Я это знаю точно", - сказал Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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