https://ria.ru/20230608/ukraina-1876887047.html

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.06.2023

Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине

Если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:11

2023-06-08T11:11

2023-06-08T11:30

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.Президент Белоруссии напомнил, что мирные переговоры было решено проводить в Стамбуле, был выработан проект договора с большими, по его словам, уступками со стороны России. Руководители делегаций согласовали данный документ, но на этом переговоры прекратились."Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Что говорить о теперь. Нынешний момент характеризуется тем (вот вчера мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, у нас абсолютно схожие мнения), что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось), ждет результатов "контрнаступа", - цитирует слова Александра Лукашенко его сайт."И должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне, нас записали в "соагрессоры". Должен сказать, что "соагрессоры" с третьего дня конфликта - а может, и с первого - предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси. Три заседания прошло, потом дали команду: в Беларусь не лететь. Я это знаю точно", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874657337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр лукашенко, владимир путин