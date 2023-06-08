Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине
Лукашенко: если бы на Украине не было оружия и наемников, конфликт уже давно бы закончился
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Президент Белоруссии напомнил, что мирные переговоры было решено проводить в Стамбуле, был выработан проект договора с большими, по его словам, уступками со стороны России. Руководители делегаций согласовали данный документ, но на этом переговоры прекратились.
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"Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Что говорить о теперь. Нынешний момент характеризуется тем (вот вчера мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, у нас абсолютно схожие мнения), что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось), ждет результатов "контрнаступа", - цитирует слова Александра Лукашенко его сайт.
"И должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне, нас записали в "соагрессоры". Должен сказать, что "соагрессоры" с третьего дня конфликта - а может, и с первого - предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси. Три заседания прошло, потом дали команду: в Беларусь не лететь. Я это знаю точно", - сказал Лукашенко.