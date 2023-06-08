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Российские туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Египет
Российские туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Египет - РИА Новости, 08.06.2023
Российские туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Египет
Российские туроператоры пока не фиксируют отказов от путевок в Египет из-за инцидента с акулой, приведшего к гибели россиянина, говорится в сообщении Ассоциации РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:59
2023-06-08T20:59
2023-06-08T21:14
туризм
россия
египет
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
хургада
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские туроператоры пока не фиксируют отказов от путевок в Египет из-за инцидента с акулой, приведшего к гибели россиянина, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Крупнейшие российские туроператоры не фиксируют отмен туров в Хургаду и пока не прогнозируют таковых в связи с недавним ЧП. Однако основной реакции от туристов следует ожидать к завтрашнему вечеру", - сообщили в ассоциации.В АТОР отметили, что туристы пока не отреагировали на ЧП."В Tez Tour сказали, что пока об отказах говорить рано. Еще два крупных туроператора (PAC Group и ПАКС) на египетском направлении также не фиксируют аннуляций туров", - уточнили в ассоциации."Напомним, что до признания госорганами определенных курортов или стран "небезопасными" или зонами, связанными с "угрозой жизни и здоровью" российских граждан, аннуляция тура происходит по условиям, прописанным в договоре между туристом и туроператором (или турагентом)", - уточнили в АТОР.
https://ria.ru/20230608/akula-1877079294.html
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россия, египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), хургада
Туризм, Россия, Египет, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Хургада
Российские туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Египет
АТОР: туроператоры не зафиксировали аннуляций туров в Египет после нападения акулы