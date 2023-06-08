Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/trevoga-1877097581.html
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в ряде центральных, восточных и южных областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:57
2023-06-08T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3b405667de8a04fc6eac052a46e0ee49.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в ряде центральных, восточных и южных областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревога уже звучала на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Сигнал тревоги снова раздался в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно в 21.31 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_051934f1126a9df8a84bc2c76372fb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в семи областях страны

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в ряде центральных, восточных и южных областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в четверг тревога уже звучала на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Сигнал тревоги снова раздался в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно в 21.31 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 20:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала