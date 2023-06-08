https://ria.ru/20230608/trevoga-1877097581.html

В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2023

В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в ряде центральных, восточных и южных областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:57

2023-06-08T21:57

2023-06-08T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в ряде центральных, восточных и южных областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревога уже звучала на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Сигнал тревоги снова раздался в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно в 21.31 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

одесская область

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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы рф