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В Тернопольской области Украины не объявили воздушную тревогу из-за сбоя
В Тернопольской области Украины не объявили воздушную тревогу из-за сбоя - РИА Новости, 08.06.2023
В Тернопольской области Украины не объявили воздушную тревогу из-за сбоя
В Тернопольской области на западе Украины во время воздушной тревоги в четверг произошел сбой системы оповещения об угрозе ударов, сообщил мэр Тернополя Сергей... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:10
2023-06-08T21:10
2023-06-08T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тернопольская область
технологии
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Тернопольской области на западе Украины во время воздушной тревоги в четверг произошел сбой системы оповещения об угрозе ударов, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Позже местное издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в городе Умань в Черкасской области. "Произошел сбой системы! Во время тревоги раздался сигнал отбоя", - приводит слова Надала телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). Ранее в среду Владимир Зеленский назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ на Украине. В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Киеве проверили около 73% всех укрытий и бомбоубежищ, абсолютное большинство из них остается без свободного доступа, при этом больше трети непригодны для эксплуатации. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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в мире, украина, тернопольская область, технологии, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернопольская область, Технологии, Россия, Владимир Зеленский
В Тернопольской области Украины не объявили воздушную тревогу из-за сбоя
Мэр Тернополя Надал: в области не объявили воздушную тревогу из-за сбоя системы оповещения