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ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/tanki-1877075712.html
ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении
ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023
ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении
Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ - на их... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:38
2023-06-08T19:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ - на их счету девять танков и БМП противника, заявил в опубликованном в четверг Минобороны России интервью командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. "В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации. Наши летчики, действуя с предельно низких, предельно малых высот, наносили поражение противнику противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в поражение составил девять танков и боевых машин пехоты (БМП)", - сообщил Романчук.Также генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ проявили мужество и героизм при отражения наступления войск Украины."Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу", - сказал Романчук.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Генерал-полковник Романчук об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении
Генерал-полковник Романчук об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении

Генерал-полковник Романчук: ВСУ потеряли девять танков и БМП на Запорожском направлении

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ - на их счету девять танков и БМП противника, заявил в опубликованном в четверг Минобороны России интервью командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации. Наши летчики, действуя с предельно низких, предельно малых высот, наносили поражение противнику противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в поражение составил девять танков и боевых машин пехоты (БМП)", - сообщил Романчук.
Также генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ проявили мужество и героизм при отражения наступления войск Украины.
"Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу", - сказал Романчук.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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