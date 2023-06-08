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ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении

ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.06.2023

ВС России уничтожили девять танков и БМП Украины на Запорожском направлении

Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ - на их... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:38

2023-06-08T19:38

2023-06-08T19:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ - на их счету девять танков и БМП противника, заявил в опубликованном в четверг Минобороны России интервью командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. "В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации. Наши летчики, действуя с предельно низких, предельно малых высот, наносили поражение противнику противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в поражение составил девять танков и боевых машин пехоты (БМП)", - сообщил Романчук.Также генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ проявили мужество и героизм при отражения наступления войск Украины."Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу", - сказал Романчук.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Генерал-полковник Романчук об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении Генерал-полковник Романчук об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении 2023-06-08T19:38 true PT1M46S

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россия, вооруженные силы украины, украина