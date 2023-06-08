https://ria.ru/20230608/steklo-1877038588.html

В Цюрихе женщина разбила стекло негативной видеоинсталляции с Путиным

В Цюрихе женщина разбила стекло негативной видеоинсталляции с Путиным - РИА Новости, 08.06.2023

В Цюрихе женщина разбила стекло негативной видеоинсталляции с Путиным

Женщина в Цюрихе разбила молотком защитное стекло псевдо-урны для голосования, где при опускании "бюллетеня" фотография президента России Владимира Путина... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:31

2023-06-08T17:31

2023-06-08T19:01

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ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Женщина в Цюрихе разбила молотком защитное стекло псевдо-урны для голосования, где при опускании "бюллетеня" фотография президента России Владимира Путина начинала краснеть, сообщает местный новостной сайт Watson, опубликовавший видео последствий инцидента. Такая инсталляция стала частью рекламной кампании в Швейцарии, которую запустила экологическая ассоциация Myclimate, чтобы побудить население проголосовать на референдуме 18 июня 2023 года о "целях Швейцарии в области защиты климата". Местные СМИ сообщают, что компания устанавливает на железнодорожных станциях копию автомата для голосования с изображением Путина. Когда кто-то опускает конверт, изображению "не хватает дыхания", и оно краснеет. По задумке организаторов, это символизирует "страх за миллионы нефтедолларов", которые Россия, по их мнению, потеряет в результате принятия закона о защите климата. "Во вторник в 11 часов утра женщина прорвалась через охрану и ударила молотком по стеклу установки (рекламной - ред.)", - объяснил журналистам глава ассоциации Myclimate Стивен Нефф. По данным Watson, женщина была задержана и доставлена службой безопасности в полицию. "Myclimate подала уголовный иск о причинении имущественного ущерба", - приводит новостной сайт заявление ассоциации. На видео, опубликованном в статье, видно, как женщина с молотком в руке кричит на людей, снимающих ее, с разбитым стеклом по всему полу. Watson уточняет, что такая инсталляция с четверга установлена на железнодорожном вокзале Берна на два дня, затем ее перевезут на два дня на вокзал Женевы.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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в мире, россия, швейцария, цюрих, владимир путин