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В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт - РИА Новости, 08.06.2023
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16:29 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/spirt-1877015545.html
В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт
В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт - РИА Новости, 08.06.2023
В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт
Депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею об уничтожении нелегального спирта. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:29
2023-06-08T16:29
здоровье - общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею об уничтожении нелегального спирта. "Нелегальный спирт должен уничтожаться, а не храниться! Обратился на имя премьера страны Михаила Мишустина страны с предложением поддержать подобного рода конкретные меры по борьбе с фальсификатом", - сказал Хамзаев РИА Новости. Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила журналистам, что самарский сидр, от отравления которым в России умерли более 30 человек, мог быть изготовлен с добавлением спиртосодержащей жидкости, хранившейся с 2012 года на складе МВД в Самаре, в этой связи будет уволен замначальника ГУМВД России по Самарской области.
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здоровье - общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, михаил мишустин
Здоровье - Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Михаил Мишустин
В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил уничтожать нелегальный спирт

© РИА Новости/АврораГотовый коньячный спирт
Готовый коньячный спирт - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости/Аврора
Готовый коньячный спирт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею об уничтожении нелегального спирта.
«
"Нелегальный спирт должен уничтожаться, а не храниться! Обратился на имя премьера страны Михаила Мишустина страны с предложением поддержать подобного рода конкретные меры по борьбе с фальсификатом", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила журналистам, что самарский сидр, от отравления которым в России умерли более 30 человек, мог быть изготовлен с добавлением спиртосодержащей жидкости, хранившейся с 2012 года на складе МВД в Самаре, в этой связи будет уволен замначальника ГУМВД России по Самарской области.
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Здоровье - ОбществоРоссияСултан ХамзаевГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
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