https://ria.ru/20230608/spirt-1877015545.html

В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт

В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт - РИА Новости, 08.06.2023

В Госдуме предложили уничтожать нелегальный спирт

Депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею об уничтожении нелегального спирта. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:29

2023-06-08T16:29

2023-06-08T16:29

здоровье - общество

россия

султан хамзаев

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею об уничтожении нелегального спирта. "Нелегальный спирт должен уничтожаться, а не храниться! Обратился на имя премьера страны Михаила Мишустина страны с предложением поддержать подобного рода конкретные меры по борьбе с фальсификатом", - сказал Хамзаев РИА Новости. Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила журналистам, что самарский сидр, от отравления которым в России умерли более 30 человек, мог быть изготовлен с добавлением спиртосодержащей жидкости, хранившейся с 2012 года на складе МВД в Самаре, в этой связи будет уволен замначальника ГУМВД России по Самарской области.

https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html

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здоровье - общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, михаил мишустин