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Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 08.06.2023 (обновлено: 20:16 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877079839.html
Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ
Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ
ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении разгромили колонну украинской бронетехники в составе более 10 танков и бронемашин,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:59
2023-06-08T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении разгромили колонну украинской бронетехники в составе более 10 танков и бронемашин, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России. В ролике ведомства - кадры с беспилотников, фиксация выдвижения колонны противника в составе порядка 10-12 бронемашин и танков, поражение большей части единиц механизированной колонны. В Минобороны уточнили, что на кадрах - уничтожение бронетехники ВСУ на запорожском направлении.
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Разгром бронетанковой колонны ВСУ. Видео Минобороны РФ
ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении разгромили колонну украинской бронетехники в составе более 10 танков и бронемашин, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ

Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении разгромили колонну украинской бронетехники в составе более 10 танков и бронемашин, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России.
В ролике ведомства - кадры с беспилотников, фиксация выдвижения колонны противника в составе порядка 10-12 бронемашин и танков, поражение большей части единиц механизированной колонны.
В Минобороны уточнили, что на кадрах - уничтожение бронетехники ВСУ на запорожском направлении.
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