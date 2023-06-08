https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877079839.html

Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ

Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ

ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении разгромили колонну украинской бронетехники в составе более 10 танков и бронемашин,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:59

2023-06-08T19:59

2023-06-08T20:16

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении разгромили колонну украинской бронетехники в составе более 10 танков и бронемашин, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России. В ролике ведомства - кадры с беспилотников, фиксация выдвижения колонны противника в составе порядка 10-12 бронемашин и танков, поражение большей части единиц механизированной колонны. В Минобороны уточнили, что на кадрах - уничтожение бронетехники ВСУ на запорожском направлении.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

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Разгром бронетанковой колонны ВСУ. Видео Минобороны РФ ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении разгромили колонну украинской бронетехники в составе более 10 танков и бронемашин, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России. 2023-06-08T19:59 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины