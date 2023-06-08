https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877001715.html

Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою

Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою - РИА Новости, 08.06.2023

Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою

Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, сообщил министр... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:49

2023-06-08T15:49

2023-06-08T15:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

сергей шойгу

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, сергей шойгу, россия, украина