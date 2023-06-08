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Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877001715.html
Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою
Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою
Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, сообщил министр... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:49
2023-06-08T15:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
сергей шойгу
россия
украина
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.
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вооруженные силы украины, безопасность, сергей шойгу, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Украина
Шойгу рассказал о потерях ВСУ в двухчасовом бою

Министр обороны Шойгу: Киев потерял 350 военных и 30 танков в двухчасовом бою

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ШойгуРоссияУкраина
 
 
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